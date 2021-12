Estas son las tres frases que te debilitan en los momentos difíciles

En medio de mi proceso de duelo por una pérdida que me afectó mucho, en una sesión un día, mi terapeuta me dijo: “La idea de todo esto es que te conviertas en una persona funcional aún en medio de situaciones difíciles”. Lo que me quiso decir es que, respetando el duelo y su proceso, un momento retador no debe tumbarte por tiempo indefinido o peor aún, para siempre. Esa frase hizo “click” en mí y nunca la olvido. Especialmente en etapas retadoras.

El objetivo, me dijo mi terapeuta, era convertirme en una persona resiliente y funcional. Es decir, una persona “fuerte” emocionalmente que pudiera resistir sin quebrarse completamente y dar al traste con todo lo demás que quede en pie. Si estás en medio de un divorcio, por ejemplo, están tus hijos (si los tienes), tus amigos, tus padres, tus hermanos, está tu trabajo, tus sueños, tus metas.

En días normales, mi rutina está acomodada con acciones de autocuidado. Medito, leo un poco sobre un tema que me gusta o que estoy aprendiendo, hago ejercicio, pongo límites, digo no. Es decir, me cuido lo más que pueda y como pueda. Pero algo que promuevo e incluyo en la lista como medida de autocuidado 101 es, recordar el poder de las palabras. No solo motivarme con frases alentadoras cuando estoy en medio del charco de lodo, o no permitir que las demás personas empeoren la situación con sus frases, algunas veces con la mejor de las intenciones. Sino también esos pensamientos constantes y frases que repites sin cesar en voz alta, que pueden debilitarte en momentos difíciles. Porque "lo que te dices a ti mism@" es tan importante como lo que te dicen.

No entres al bucle. Ese espacio donde te repites algo tantas veces que es difícil deshacerte de esos pensamientos después y que, como miles de flechas extras sobre la herida ya en carne viva, te hacen sufrir más y te vuelven más débil.

Bucle 1: “Yo soy así”

La frase más limitante del mundo. A veces la decimos hasta con orgullo.

Ir a terapia fue parte de mi crecimiento como persona. Fue ese momento donde me dije: “Ya basta, ya no quiero tener esta vida. Quiero cambiar”. Esas palabras fueron un resorte, me dieron resistencia, me impulsaron a tomar la decisión de alcanzar un nuevo estilo de vida y tomar los pasos necesarios para implementar mi plan de mi nueva versión. Si me hubiera quedado en el “pues, imagínate, yo soy así, y siempre voy a ser así, no voy a cambiar” exactamente eso hubiera ocurrido, ningún cambio. Seguiría en los mismos patrones de comportamiento que me hacían tomar malas decisiones y provocar sufrimiento extra.

Bucle 2: “Todo lo malo me pasa a mí”

Todo no te pasa a ti. Todo el mundo sufre. Si piensas en esa situación horrible que estás viviendo, recuerda que hay muchísimas personas en el mundo que ya la han experimentado o que la están experimentando al mismo tiempo que tú o que la experimentarán. ¿Por qué a ti? No lo sé. No puedo decirte que lo sé. Ni tampoco quiero decirte que hay una razón para que te ocurra. Simplemente, ES.

La vida es parte sufrimiento. Nadie escapa de esto. ¡Ya! Lo dije. Pero antes de parar de leer y sentirte descorazonado y tirar la toalla, porque piensas que no hay remedio, quiero que sepas que este entendimiento te dará mucha liberación. La vida no es andar todo el tiempo encerrado en una burbuja de felicidad, porque tarde o temprano esa burbuja explota. Si, la vida es difícil, hay muchos momentos tristes, pérdidas que pensamos que no podremos soportar, pero en realidad tenemos mucho más poder del que nos damos crédito.

Bucle 3: “Tengo miedo”

En medio de la dificultad, expresar tu miedo, puede sentirse muy bien. Estar consciente de este sentimiento, aceptarlo y luego, dejarlo ir. Evitar caer en la espiral del miedo, te ayudará a sentirte más valiente. Por supuesto, el miedo se asomará, muchas veces, durante tu dolor. Pero aprender a verlo, desde una perspectiva diferente, te fortalecerá.

A menudo pensamos que las cosas van a ser difíciles y luego cuando estamos en medio del evento desagradable, nos sorprende gratamente cuando no es así. Lo dije más arriba y lo repito ahora: somos más fuertes de lo que pensamos. Somos una especie tenaz, firme, férrea.

El miedo es una emoción humana engañosa. Puede paralizarte. Puede alejarte de tus sueños. También puede mantenerte a salvo. El miedo puede ser tu amigo en las dosis adecuadas. El miedo nos dice que estamos en peligro. Pero muchas veces es imaginario, no real.

Te motivo a que aprendas a entrar en un bucle de pensamientos lindos y potenciadores. Que ante las tormentas de la vida seas como el bambú, sin quebrarte y moviéndote al compás del terrible viento. Que seas resistente y flexible.

¡Te abrazo en atención plena!