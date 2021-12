Teclado y monitor: consejos para limpiarlos sin dañarlos

Mira qué usar y qué no usar

Las pantallas, los teclados y el mouse se llenan de polvo y se ensucian con el uso diario. Aquí te damos algunos consejos para su limpieza.

Los monitores de pantalla plana y las computadoras portátiles requieren cuidados especiales. Humedece apenas un paño delicado, sin pelusas y limpia de lado a lado, no en forma circular. No uses productos de limpieza que contengan acetona, alcohol etílico, tolueno, acetato de etilo, amoníaco o cloruro de metilo.

Para el teclado, desconéctalo, voltéalo y sacúdelo. Luego, límpialo con el accesorio de cepillo de una aspiradora. Para limpiar entre las teclas puede usar aire comprimido en aerosol. No uses productos de limpieza domésticos o paños mojados.