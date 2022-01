Cómo evitar las intoxicaciones alimentarias en la playa

Mira los cuidados generales para no permitir que esto te ocurra

En la playa es uno de los lugares en los que se producen mayor cantidad de intoxicaciones alimentarias. Las altas temperaturas, que favorecen el desarrollo de microorganismos, las comidas fuera de casa y los viajes hacen que el número de casos se multipliquen.

Algunas reglas generales indican que hay que beber siempre agua envasada y precintada. A la hora de lavarse los dientes, también es recomendable usar siempre agua potable o potabilizada.

Por regla general, es preferible evitar la comida de venta ambulante, los crudos o semicrudos, la fruta pelada y los lácteos que no estén envasados.

Si aún así hay intoxicación, lo importante es acudir rápido al médico para tomar las medidas necesarias e iniciar el tratamiento adecuado.

Recomendaciones: bebe entre dos y tres litros de agua potable al día, para mantener tu cuerpo hidratado. Evita las bebidas o productos excesivamente azucarados, ya que pueden aumentar las deposiciones.

Un alimento cocinado, es un alimento higienizado. Los que no puedan ser consumidos inmediatamente o las sobras que se quieran guardar, deben mantenerse bajo la acción del calor, por encima de 60º C, o del frío, a 7º C como máximo. Si vas a consumir pescado crudo o poco cocinado en casa, hacelo después de haberlo mantenido congelado durante varios días.