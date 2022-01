Cuatro tendencias de decoración para 2022

Cada año trae su propio color y su propio estilo y el 2022 no es la excepción. Desde ya los expertos están identificando cuáles serán las tendencias que predominarán en estos 12 meses tras dos años marcados por una crisis mundial a raíz del Covid-19.

En el mundo de la decoración las tendencias este año están alineadas a los tonos más suaves, más luminosos, y los neutros. Según la decoradora y asesora de interiores Vanessa en su espacio (@el_armario_de_vanessa), habrá cuatro tendencias de decoración de interiores que todos querrán tener en sus espacios.

1. El revival de los 70

Según Vanessa la decoración de los años 70 vuelve a estar de moda en 2022. “Un paseo por un mercadillo te puede sorprender con alguna pieza retro que le dé carácter setentero a tu casa con colores ocre, terracota y verdes. Pero también recuperar viejos suelos de parquet en forma de espiga, por ejemplo”.

2. El nuevo minimalismo

Otra de las tendencias es el nuevo minimalismo, este estilo es ideal para quienes prefieren poco y mucho orden. El estilo minimalista vuelve a ser una de las tendencias de decoración 2022, con espacios donde se respira serenidad con muebles de líneas rectas y frentes lisos, y donde reina la luz con colores claros y algún acento negro para ganar contraste, un efecto que se lleva mucho este año. Pero ¡ojo! con un toque que lo hace distinto al minimalismo del pasado: la presencia de piezas de diseño de alta calidad.

3. Materiales eco-friendly

Este año se opta por materiales orgánicos, reciclados, reutilizados… Hablamos de madera certificada, metal y vidrio reciclados, fibras vegetales, mármol, piedra… Si vas a renovar tu mobiliario o los accesorios de decoración este 2022, apuesta por fibras y materiales naturales. No solo son bonitos, sino que además son respetuosos con el medio ambiente.

4. Colores Neutros

Los colores neutros siguen siendo un must en la decoración de los espacios. La pandemia nos llevó a pasar mucho más tiempo en casa y los colores estridentes no eran buenos compañeros de confinamiento. Así que empezamos a desear tonos más suaves, más luminosos, y los neutros, ahí, no tienen competencia. Este año seguimos sobre la estela cromática del 2021, así que los colores de tendencias serán: el blanco, el beige, el gris piedra o el tono madera clara.