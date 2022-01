¿Por qué el Primer perro de Chile es más famoso que la caída de un meteorito?

Jennifer Lawrence , Leonardo DiCaprio, Meryl Streep , Jonah Hill, Rob Morgan, Cate Blanchett , Tyler Perry, Timothée Chalamet y Ariana Grande conforman el reparto de "No mires arriba", la película de Netflix que desde su estreno el pasado 24 de diciembre del 2021 se ha convertido en uno de los contenidos más populares de la plataforma.

El filme narra la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira descomunal a través de los medios de comunicación para avisar a la humanidad la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra en pocos meses.

La lucha por ganar la atención

Aunque pareciera irónico la humanidad tiene otros temas más relevantes en que poner su atención: políticos enfocados en ganar votos, programas de televisión interesados en temas que les generen más rating, jóvenes atentos a la vida de las celebridades, tendencias de Tik Tok, entre otras particularidades.

Los científicos se ven enfrentados contra incrédulos y otros intereses particulares, sin embargo, cuando la realidad de la catástrofe se hace más visible, las autoridades acuden a la cantante del momento, una influencer de multitudes, para que, a través de una canción, la gente comprenda la magnitud de la situación.

Pasó en Netflix y en Chile

Brownie es el perro del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales; los medios hablan de él y el contenido que promueven.

El 21 de diciembre de 2021 el canino se unió al mundo digital y cuenta con más de 361,000 seguidores en Instagram, más de 75,000 seguidores en Twitter y se presenta como el "Primer perro de la República".

"Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino por todas las mascotas de Chile", este fue su primer mensaje en Instagram, que generó más de 4,000 comentarios.

Brownie promueve la adopción en vez de la compra de mascotas, hace llamados sobre la tenencia responsable y cuelga imágenes de animales perdidos para colaborar en su búsqueda.

Cabe mencionar que Brownie también fue protagonista de la campaña presidencial de Gabriel Boric. Bajo el hashtag #AnimalitosConBoric, los usuarios difundieron fotografías de sus mascotas para expresar su apoyo al candidato de izquierda, que se convirtió en el presidente más joven de Chile.

Brownie es la cantante de "No mires arriba"

¿Si él no fuera el vocero de esos mensajes a la gente le importaría el tema? ¿Por qué no lo comunica el presidente? ¿Será que la película no es tanta ficción?

Este canino ha hecho que Chile ponga atención en un tema que hace unos meses en el país suramericano no tenía gran relevancia: el cuidado de los animales.

La película "No mires arriba" hace ver a los humanos como una especie envuelta en tantas vanidades que pierde la atención en lo importante.