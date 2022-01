Usos del Viagra, más allá de la disfunción eréctil

Todos sabemos para qué sirve el Viagra: se trata de un fármaco que se utiliza para tratar la disfunción eréctil. El citrato de sildenafilo, nombre genérico del medicamento, llegó al mercado específicamente en el año 1998 y desde entonces ha mejorado la vida sexual de millones de hombres en todo el mundo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha descubierto que el uso del Viagra puede ayudar más allá de la disfunción eréctil. Desde un posible tratamiento para el COVID-19 hasta uno de los secretos mejor guardados en jardinería, a continuación listamos cinco usos poco conocidos de este fármaco.

Abre las vías respiratorias

Recientemente los medios se hicieron eco de un caso insólito: una mujer que tenía 28 días en coma luego de haberse contagiado de COVID-19 logró recuperarse tras ser sometida a un tratamiento experimental con Viagra.

Tal y como recoge Infobae, lo que hace este medicamento es que dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. “Hice una pequeña broma con el médico después de que me desperté porque lo conocía”, contó la enfermera británica Monica Almeida luego de despertar del coma. “Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo ‘no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra’”, expresó la mujer. “Si piensas en cómo funciona el medicamento, expande tus vasos sanguíneos”.

Y aunque este tratamiento se ha empleado en países como Italia para tratar a pacientes COVID-19 con resultados favorables, los efectos del Viagra respecto al aumento de los niveles de oxígeno en la sangre todavía están siendo estudiados.

Ayuda a prevenir las cesáreas

Un estudio publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology explica cómo este fármaco ayuda a evitar las cesáreas en mujeres con partos prematuros. Aunque hoy en día este tipo de intervenciones están prácticamente exentas de complicaciones, en situaciones puede estar en riesgo la salud de la madre o la del bebé.

La investigación, para la que se estudiaron 150 mujeres embarazadas, dejó ver que aquellas que tomaron citrato de sildenafilo tuvieron un parto prematuro prácticamente sin complicaciones, a diferencia de las que tomaron dosis de placebo. Además, a las que se les suministró Viagra duraron menos en el proceso de parto y se redujo la necesidad de usar fórceps (instrumento obstétrico que sirve para ayudar a la extracción fetal).

Eficaz para tratar el Alzhéimer

En diciembre del año pasado, la Clínica Cleveland hizo otro gran descubrimiento con relación a la Viagra: reduce un 69 % el riesgo de padecer Alzheimer. Luego de realizar un análisis a gran escala de una base de datos de más de 7 millones de pacientes, el centro de salud estadounidense confirmó que el sildenafilo es un prometedor candidato a fármaco para ayudar a prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer.

"En particular, descubrimos que el uso de sildenafilo reducía la probabilidad de padecer Alzheimer en individuos con enfermedad arterial coronaria, hipertensión y diabetes de tipo 2, todas ellas comorbilidades significativamente asociadas al riesgo de padecer la enfermedad, así como en aquellos que no la padecen", expresó el doctor Feixiong Cheng, del Instituto de Medicina Genómica de la Clínica Cleveland, a Europa Press.

Para profundizar en el efecto del Viagra sobre referida enfermedad, los investigadores desarrollaron un modelo de células cerebrales derivadas de pacientes con Alzheimer utilizando células madre. En el modelo, descubrieron que el sildenafilo aumentaba el crecimiento de las células cerebrales y disminuía la hiperfosforilación de las proteínas tau (un rasgo distintivo que da lugar a los ovillos neurofibrilares), lo que ofrece una visión biológica de cómo este medicamento puede influir en los cambios cerebrales relacionados con la enfermedad.

Contribuye a quemar grasa

Por insólito que parezca, el Viagra incluso ayuda a combatir la obesidad. Un estudio de la Universidad de Bonn, Alemania, determinó que, gracias a que el sildenafil actúa para quemar grasa del abdomen, puede ser efectivo contra la obesidad. Específicamente, la investigación, publicada en The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, muestra que el Viagra convierte las células de grasa blanca, que son las que hacen engordar por su gran tamaño, en células de grasa parda, las cuales queman la energía de los alimentos y la conviertn en calor.

“Después de siete días, las células de grasa blanca se transformaron en los ratones; es decir, se derritieron y se evitó el cúmulo de obesidad”, explicó la investigadora Ana Kilic.

Ayuda a que las flores duren más tiempo

El último uso no necesariamente tiene que ver con el ser humano, pero sí que ha sido un descubrimiento que puede ser bastante útil para los amantes de las plantas. el experto en jardinería británico David Domoney fue quien reveló este secreto para que las flores no se marchiten que de hecho muchos jardineros aplican con éxito.

"El Viagra contiene óxido de nitrógeno, que retarda el proceso de descomposición en las plantas, el mismo químico que relaja los músculos en el pene de un hombre, permitiendo que la sangre fluya", explica Domoney.

Es importante tener claro que, pese a los resultados de estos estudios, todavía se sigue estudiando el uso del Viagra más allá de la disfunción eréctil. Esto quiere decir que referido fármaco, bajo ninguna circunstancia, debería utilizarse para tratar estas condiciones a menos que sea indicado por un especialista en el área.