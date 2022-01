Seis plantas que duran más tiempo sin regar

Para nadie es un secreto que las plantas requieren cuidados especiales, para no marchitarse y morir, que no todos pueden asumir

Los especialistas apuntan que una de las tendencias en interiorismo que triunfará este año será agregar plantas a los espacios de la casa, a fin de aportar un toque de color y frescura. Sin embargo, para nadie es un secreto que las plantas requieren cuidados especiales, para no marchitarse y morir, que no todos pueden asumir. ¿Te gustaría trasladar la naturaleza a tu hogar, pero no tienes tiempo (o disciplina) para darle mantenimiento a las plantas? Estas especies, caracterizadas por durar mucho tiempo sin regar, son una buena opción para ti.

1. Potos

Conocida científicamente como Epipremnum aureum, esta planta es una de las favoritas para tener en casa, y es que además de que luce muy bien en cualquier espacio de la casa, no requiere regado constante y se adapta a cualquier tipo de luz. Es muy común confundir esta especie con el filodendro. ¿Cómo distinguirla? El poto, a diferencia del filodentro, tiene hojas teñidas de un color amarillo claro.

2. Aloe vera

Muchos la conocen como sábila. Esta es una planta suculenta no cactácea que puede durar muchísimo tiempo a base de cuidados mínimos: solo debes asegurarte de ubicarla en un espacio de tu hogar en el que entre mucha luz y de regarla ocasionalmente cuando notes que la tierra se ha secado. Una buena razón para decidirte por tener una aloe vera en casa es que ésta ayuda a purificar el ambiente.

3. Cinta

Su nombre científico es Chlorophytum comosum y se caracteriza por sus hojas alargadas y finas de color verde con una línea blanca en el centro. Dado que necesita mucha luz, pero debe ser expuesta al sol directo, es perfecta para tener dentro de casa. En invierno, basta con regarla cada cinco días o semanal, mientras que en verano la frecuencia ideal es de dos a tres veces por semana. Una forma de darte cuenta de la cantidad de agua que necesita es mirando sus hojas: las puntas se secan o se tornan pálidas cuando es insuficiente.

4. Filodendro imperial

Es una de las especies más utilizadas para decorar debido a su gran tamaño: sus hojas pueden llegar a medir 35 centímetros de largo. Hay varios tipos entre los que se encuentran el Philodendron Imperial Green y el Philodendron Imperial Red, que son los más recomendados para principiantes, precisamente porque requieren cuidados mínimos. Para mantenerlas, solo hace falta ubicarlas en una habitación con luz indirecta (la luz directa puede dañar sus hojas) y regar cuando la mitad superior del suelo se sienta seca.

5. Palo de Brasil

También llamada palo de agua, esta plata es conocida por su belleza y por su poder de absorber la humedad del ambiente para limpiar el aire. El palo de Brasil florece solo una o dos veces a lo largo de su vida. Necesita ser regada dos o tres veces a la semana. Un indicio de que necesita agua es cuando sus hojas se tornan marrones y comienzan a caer.

6. Lengua de tigre

La sansevieria o lengua de tigre es otra de las opciones ideales para quienes no disponen de mucho tiempo. Esta sobrevive prácticamente en cualquier condición de luz y no necesita mucha agua, al contrario, regarla demasiado podría ser perjudicial. ¿Cuándo hay que echarle agua? Solo cuando notes que la tierra está seca.