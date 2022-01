Conoce el tiempo de caducidad de estos alimentos congelados

El freezer o congelador es una de las mejores alternativas a la hora de conservar los alimentos. Carnes crudas, comidas cocinadas, frutas e incluso lácteos son de las tantas cosas que se guardan allí por meses y meses porque, como siempre hemos creído, el frío evita que se descompongan.

Sin embargo, ¿sabías que el tiempo de conservación depende de las característica y composición de cada alimento? Algunos duran más que otros, y conocer el tiempo de vigencia en el congelador de cada uno es importante para evitar una posible intoxicación por consumir alimentos en mal estado. Aquí te contamos:

Los que menos resisten

Por lo general, los alimentos que menos resisten el paso del tiempo en el freezer son los que están hechos a base de productos lácteos. El helado y el yogur tienen una vida aproximada de dos meses, mientras que la leche suele durar entre tres y seis meses, aunque en ese caso solo deberías utilizarla para cocinar y no para beberla.

El queso, por su parte, puede durar hasta seis meses en el congelador sin dañarse, a excepción de los más grasos o que hayan sido previamente fundidos solo duran un mes. Los huevos también pueden congelarse: aguantan hasta un máximo de un mes.

Los amantes del pescado deben saber que su duración dependerá del porcentaje de grasa. Es decir, los pescados ahumados duran dos meses, el pescado azul tres meses y el pescado blanco seis meses. Los moluscos pueden estar congelados entre dos y tres meses.

En el caso del pan, se recomienda que este no sobrepase los tres meses en el congelador. Los alimentos cocinados, en general, duran menos que los crudos, por lo que no deberías guardar preparaciones en el congelador por más de dos o tres meses.

Los que resisten más tiempo

Las carnes crudas tienden a conservarse por mucho tiempo. El pavo y el pollo son los tipos que tienen una mayor vida, pues pueden estar hasta un año congelados sin perder sus propiedades. La ternera y el cordero, de su lado, duran hasta nueve meses, mientras que la carne de cerdo no debe sobrepasar los seis meses congelada.

Las frutas también se encuentran dentro del grupo más resistente a este tipo de conservación, en especial las ciruelas, los higos y los frutos rojos, que tardan hasta un año en descomponerse. Los vegetales, de igual modo, duran mucho: concretamente entre ocho y 12 meses en el congelador.

Los que no deberías congelar

No se trata de que no se puedan congelar, sino de que, al hacerlo, estos alimentos pierden gran parte de su textura. Los bizcochos, las pastas y arroces preparados, así como las papas guisadas y cocidas entran en ese renglón. También están los alimentos que podrían descomponerse en el proceso de congelación y descongelación, como las recetas con mayonesa, nata o salsas emulsionadas. La bechamel es una de las que mejor aguanta, pero, aunque no se corte, pierde su textura.

Consejos para la congelación Sigue estas recomendaciones para conservar los alimentos que proponen desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan): Envasa en porciones pequeñas: así la congelación será más rápida y conllevará menos riesgos alimentarios.

Usa bolsas de plástico herméticas: los ziplocs son muy útiles para envasar y mantener todo organizado. Ten presente que estas bolsas deben utilizarse una sola vez, para evitar contaminación alimentaria.

Lo primero que entra, es lo primero que sale: cerciórate de usar primero lo que tenga más tiempo dentro del congelador. Para ayudarte en esta tarea puedes anotar la fecha de congelación en las bolsas de plástico.

Al congelar alimentos cocinados, primero espera que se enfríen: nunca deberías introducir alimentos calientes en el freezer, ya que esto puede afectar negativamente la temperatura de otros.

No congeles y descongeles reiteradas veces: esta práctica resta calidad a los alimentos y facilita su contaminación. Así que solo descongela la porción que vayas a utilizar.