Hábitos que afectan tus dientes

Mira qué debes dejar de hacer para no arruinar tu dentadura

Tus dientes pueden ser foco de infecciones, enfermedades y diferentes patologías. La salud bucal muchas veces está relacionada no sólo al cuidado, sino a los hábitos correctos. Aquí listamos hábitos que dañan tus dientes.

¡Cuidado con las bebidas! Las bebidas carbonatas o jugos ácidos pueden escalcificar el esmalte de los dientes y provocan el desgaste prematuro. Tomar café y beber vino, es una costumbre que favorece la aparición de manchas en los dientes.

¡Cuidado si no comes proteínas! Debemos intentar aumentar el consumo de proteínas, calcio, flúor y vitaminas A, C, D y K. Los alimentos proteicos ayudan a mantener el blanco de tus dientes: vegetales, manzana, queso, yogurt, uva y el limón -este último, mezclado con sal y bicarbonato, es un buen blanqueador casero.

No le prestas atención al bruxismo: La costumbre de rechinar los dientes o apretarlos en exceso desgasta la superficie de los dientes y hasta puede llegar a aflojarlos. También afecta a la articulación de la mandíbula. A veces, es una costumbre que comienza en la infancia y en casos graves es necesario dormir con un protector especial. Usar los dientes como herramienta es un hábito muy negativo que puede llevar a desgastar e incluso puede fracturar nuestra dentadura.

Morderte las uñas o los dedos: es peligroso sobre todo porque provoca microtraumatismos en los dientes y afecta mucho a la articulación de la mandíbula. Tampoco es muy recomendable morder hielo o lápices, ya que se pueden causar en los dientes daños irreparables.

Evitas la visita al odontólogo: este es el principal error. Para comprobar que nuestra boca está sana, debemos visitar a nuestro odontólogo cada seis meses. Más allá de lo estético, una boca saludable nos permite masticar adecuadamente los alimentos y absorber los nutrientes, algo que repercute en el bienestar de todo nuestro organismo.