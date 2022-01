Microondas: cómo optimizar su uso

El microondas puedes usarlo tanto para calentar comidas, para recalentarlas o para cocinar. Pero hay algunas cuestiones que pueden facilitar o perjudicar su uso.

El tiempo de cocción varía según el peso, volumen y humedad de los alimentos, por ello es preferible poner un tiempo de cocción corto y luego agregar si es necesario. Los tiempos de las recetas pueden variar según la potencia del microondas.

La cocción se realiza desde afuera hacia adentro de los recipientes. Se aconseja utilizar moldes redondos o tipo savarín, redondos y con un tubo en el centro. Se deben colocar las partes más gruesas de las preparaciones en los bordes.

Los mejores recipientes para el horno a microondas son los que sólo se calientan cuando los alimentos que se están cocinando les transfieren su calor o vapor: los de vidrio térmico, cerámica, ciertas lozas, barro, plásticos para altas temperaturas y distintos elementos de papel.

¿Cómo determinar la aptitud de un recipiente? Colócalo vacío en el horno junto a una taza de vidrio con agua; cocina en máximo durante un minuto y luego toque el recipiente. Si está frío significa que transmitió la energía de las microondas y es un elemento apto.

Si tu horno posee bandeja doradora o grill pincele las preparaciones con pimentón, mostaza, azúcar negra o azafrán. No coloques carnes u otros alimentos con termómetro si su aparato no lo especifica. Si vas a utilizar bolsas, pínchalas para que el vapor pueda salir fácilmente y no exploten. Utiliza papel film para cubrir los alimentos durante el ciclo de descongelamiento, y sobre las partes que no deben pasarse durante la cocción.