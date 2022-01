Cómo nació la tradición del minuto de silencio

A la hora de presentar el duelo, se acostumbra realizar un minuto de silencio. Son costumbres que se han ido afianzando en nuestra cultura, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo y cuándo surgió?

El silencio ha sido históricamente una manifestación de respeto a los difuntos en numerosos lugares, culturas y religiones. Ponerse de pie, quitarse el sombrero, bajar la cabeza, rezar o meditar, se ha hecho siempre en un ambiente de recogimiento y silencio. Son normas del protocolo y de educación que, si bien son siempre reconocidas, lo son aún más en situaciones de duelo o en los homenajes a personas fallecidas.

El minuto de silencio se usa desde hace más de un siglo, aunque en un principio fueron hasta 10 los minutos que se guardaron para conmemorar la muerte de personas ilustres y ha sido el paso del tiempo el que ha regulado esta práctica reduciéndola a solo un minuto.

Respecto a su origen, la historia más generalizada apunta al final de la Primera Guerra Mundial, puntualmente al año 1919. De todas maneras, el primer minuto de silencio para conmemorar la muerte de una persona se llevó a cabo siete años antes en Portugal. Y como adelantaba, no fue un minuto, sino 10 los que los senadores lusos suspendieron la sesión del 13 de febrero de 1912 y mantuvieron el más absoluto silencio entre las 14,45 y las 14,55 horas para mostrar sus respetos al fallecido José María Paranhos, barón de Río Branco, ministro de Exteriores.

El pedido fue formal y se peticionó en el diario de sesiones del Senado, con el siguiente texto: “Propongo que la sesión se interrumpa durante 10 minutos, y que los señores senadores permanezcan en sus escaños y en silencio durante ese escaso tiempo”.

El imperio británico adoptó esta práctica en 1919 y es la historia del ex soldado y periodista Edward George Honey la más conocida y consolidada. Después de servir en el ejército británico, tras la guerra se afincó en Londres y el 8 de mayo de 1919 envió una carta al periódico Evening News solicitando “cinco minutos de silencio” en honor a los fallecidos en la I Guerra Mundial en el primer aniversario de su fin.

Honey no creía que la forma de respetar a las víctimas sea bailando y festejando en la calle. Cuando el Rey George V le dio el visto bueno, se declaró el día 11 de noviembre como el día de recuerdo para las víctimas de la I Guerra Mundial. Eso sí, no fueron cinco minutos como solicitaba el ex soldado, sino dos los que se guardaron en el primer aniversario.