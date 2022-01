Sangrado de implantación: así se diferencia de la menstruación

La menstruación solo llega cuando la mujer no está embarazada. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando la mujer todavía no sabe que está embarazada, es fácil confundir el sangrado de implantación con el período

Seguro que una que otra vez has escuchado de alguna amiga o conocida decir que, en un principio, no se dio cuenta de que estaba embarazada porque su período llegó. Pasa con frecuencia, pero la realidad es que no se trata de la menstruación, sino del sangrado de implantación, también conocido como falsa regla.

La menstruación solo llega cuando la mujer no está embarazada. Sin embargo, sí puede presentar manchado, especialmente en los primeros meses de gestación como señal de la implantación del óvulo fecundado. Concretamente, ese sangrado es producto de la rotura de vasos que ocurre cuando el embrión llega al útero.

Si bien el momento en el que se produce la implantación del óvulo fecundado en el útero varía en cada mujer (según sea de ciclos regulares o irregulares), es posible estimar el momento exacto, tomando en cuenta que la ovulación se produce a la mitad del ciclo menstrual y que la fecundación tiene lugar el día de ovulación o hasta tres días después.

Tal y como explica el portal Vita, de seis a 10 días después de que el óvulo es fecundado, más o menos durante la cuarta semana de embarazo, se produce la implantación embrionaria en el momento en el que el blastocito se instaura en el endometrio. La regla falsa por lo general se presenta uno o dos días después de que esto haya ocurrido.

Eso quiere decir que de 10 a 14 días después de haber tenido relaciones sexuales es cuando se produce el período de implantación, lo que coincidirá con la llegada de la menstruación en una mujer de ciclo regular.

Entonces, ¿cómo diferenciar el sangrado de implantación de la regla? Uno de los principales indicadores de que se trata de un embarazo es que el manchado es menos abundante (puede ser incluso solo gotas). Asimismo, la duración del sangrado de implantación es menor que la de la menstruación: como máximo, dura tres días. El color de la falsa regla es rosado o rojo amarronado, menos espesa y sin coágulos.

Náuseas, vómitos, hinchazón en el pecho, cansancio y mareo son algunos de los síntomas que deben alertar sobre un posible embarazo, aunque estos también coinciden con los que se presentan durante el período.

La mejor forma de salir de dudas es realizar una prueba de embarazo, pero hay que tener en cuenta que el resultado puede ser poco confiable por ser demasiado pronto para detectarse la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la del embarazo. Lo ideal es esperar tener al menos un día de retraso.