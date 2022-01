Atelofobia: miedo a la imperfección

Está claro que cuándo trazas tus objetivos, buscas tu mejor rendimiento. Sin embargo, a veces el perfeccionismo puede ser contraproducente y su búsqueda volverse irracional. De hecho, cuando el perfeccionismo se convierte en algo paralizante es posible que se sufra de atelofobia, una enfermedad mental relacionada con los trastornos de ansiedad.

La atelofobia es el miedo a ser imperfecto, a no hacer algo bien, a no ser lo suficientemente bueno. Ocurre cuando las expectativas percibidas de una persona no concuerdan con la realidad. Es una forma irracional y obsesiva de perfeccionismo que puede conducir a una inacción paralizante y causar numerosos problemas de salud relacionados con el estrés.

Este tipo de personas tienen pánico al error y de hecho, la tarea más sencilla puede ser completamente tortuosa ante el miedo a fallar. Hay muchos síntomas psicológicos que podemos identificar como propios de la atelofobia, como frecuentes comportamientos de evitación, sentimientos de impotencia, ansiedad y miedo extremos, temor a perder el control, confusión, irritabilidad y falta de concentración. También pueden aparecer síntomas físicos, como respiración rápida, boca seca, palpitaciones, nauseas, dolores de cabeza o sudoración excesiva.

Nadie conoce la verdadera causa de la atelofobia. Puede haber una propensión genética o puede provenir de un evento traumático. Sin embargo, parece que en la mayoría de los casos es una respuesta aprendida que comienza a una edad temprana y que con los años se intensifica y se hace crónica.

Lo ideal es consultar con un especialista, para que este determine cuál es el mejor tratamiento y si se requiere incluso de medicación.