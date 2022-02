Ocho alimentos que reducen el riesgo de desarrollar cáncer

Cada día son más las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer. Esta enfermedad es causada por muchos factores, pero algunos se atreven a asegurar que en la comida está el secreto para evitarlo; aunque la verdad es que solo disminuye o aumenta el riesgo.

No es solo qué se come, es lo que se respira, lo que te pones en la piel y todo el estilo de vida que depende mucho de la decisión social, es decir que tu salud no solo depende de tus decisiones sino también de la del mundo que te rodea y ¿cómo controlas eso?

Los alimentos previenen no cura

Cuando el cáncer ya ha hecho acto de presencia en nuestro organismo nada lo detiene, pero sí puede ayudar a prevenir su aparición con la práctica de un estilo de vida saludable, como nutrirse con alimentos antitumorales, aclara la oncóloga Paula Jiménez-Fonseca.

Agrega que: “La agresividad del cáncer es tal, que solo con la alimentación no es posible ganarle la batalla”, por eso nunca debe convertirse en una alternativa a los tratamientos oncológicos, aunque sí puede ayudar a sobrellevarlos potenciando el sistema inmune y evitando la desnutrición.

En su libro “Comer para vencer el cáncer” (Ediciones Nobel), escrito junto a la química y experta en nutrición Belén Álvarez, la oncóloga del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, detalla ocho alimentos antitumorales, frente a otros claramente perjudiciales.

A continuación, los grupos de alimentos que según Paula ayudan a mantenernos saludables por su alto contenido en vitaminas y, por tanto, disminuyen el riesgo de padecer cáncer.

1. Coles

Col, brécol, coliflor, lombarda, rábanos, nabos... Están en el primer puesto de la lista ya que sus compuestos fitoquímicos estimulan la producción de enzimas bloqueando el daño originado por los agentes carcinógenos. Es recomendable consumirlos una o dos veces por semana, mejor en la comida que en la cena y, cuanto menos cocido, mejor conservan sus propiedades.

2. Ajo y cebolla

Muy utilizado en la rutina alimenticia diaria de los dominicanos, para la doctora es “una pareja de alimentos saludables para todo tipo de enfermedades” por su poder anticancerígeno, antiinflamatorio, antiséptico, diurético... Consumirlos varias veces al día cuanto más crudos mejor.

3. Verduras rojizas y verdes

Como tomate, zanahoria, calabaza, remolacha...: Deben su color al caroteno, sustancia que favorece la formación de vitamina A y son ricos en antioxidantes que previenen el envejecimiento celular, una de las causas del cáncer. Es aconsejable comerlas todos los días pero teniendo en cuenta su nivel de azúcar, por lo que es conveniente mezclarlas con verdura verde si las cocinamos en puré o tomarlas crudas.

Mientras que los verdes como la lechuga, espinaca, puerro, repollo.... Deben su color a la clorofila, sustancia protectora frente al cáncer, y son ricas en agua, fibra, vitaminas y minerales por lo que se aconseja consumirlas al menos una vez al día. Mejor crudas aunque también cocidas o al vapor. Al ser muy sensibles al calor es recomendable, para que mantengan sus propiedades, cocerlas en poca agua, con unas gotas de limón y mantener el recipiente cerrado.

4. Cítricos

Naranja, mandarina, limón, pomelo, kiwi, piña...: Ricos en vitamina C y antioxidantes, combaten las infecciones y protegen los vasos sanguíneos. Frutas ideales para empezar el día. “El agua con limón nos ayuda a depurar toxinas, pero no cura el cáncer”, precisa la oncóloga ante uno de los bulos más extendidos en internet.

5. Frutos rojizos

Fresa, frambuesa, granada, cereza, mora, sandia...con poderosas propiedades anticancerígenas y antioxidantes. Consumir diariamente.

6. Pescados azules

Salmón, atún, sardina, boquerón, pez espada...Contienen entre un 7 y un 15% de grasa saludable, la poliinsaturada, que eleva el colesterol bueno ayudando a proteger frente al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Consumirlos preferiblemente frescos, al menos tres veces por semana, al horno, plancha o hervido evitando añadirle aceite, por su riqueza en grasas, pero sí limón que favorece la absorción de dichas grasas saludables.

7. Yogur natural y pan tierno integral

El yogur ha demostrado ser un activo protector de la flora intestinal y por tanto un aliado contra el cáncer. La doctora Jiménez-Fonseca recomienda tomarlo entero o semidesnatado para absorber mejor la vitamina D y el calcio. Se deben consumir 2 o 3 unidades de lácteos al día, mejor en el desayuno y merienda. Respecto al pan, este debe consumirse tierno e integral por el aporte de fibra que favorece el tránsito intestinal. Debe tomarse en pequeñas cantidades en todas las comidas o bien sustituirse por cereales.

8. Aceite de oliva

Debe consumirse mejor crudo, de 3 a 5 cucharadas soperas al día. Cuidado con el aceite frito y reutilizado varias veces, puede ser carcinógeno.