Coach Braulio : "Con el ejercicio mejoramos nuestra calidad de vida"

Desde que llegó a República Dominicana el coach Braulio Alexis Barría Vargas se ha dedicado a utilizar sus años de experiencia en el mundo de la educación física para mejorar la calidad de vida de otros. Esto lo logra a través de BM Training RD, grupo en el que imparte rutinas basadas en entrenamiento funcional y creadas para todo tipo de público. De sus beneficios y ventajas nos habla en esta entrevista para Diario Libre.

¿Por qué decidió ser coach y qué es lo que más le gusta de su profesión?

Bueno, realmente tomé la decisión en Chile. Yo soy de nacionalidad chilena, pertenecí por 15 años al ejército de Chile y ahí estudié educación física. Me gradué como instructor militar de educación física y eso me motivó a seguir con ese tema. Lo que más me gusta del tema de la educación física es el aporte que yo puedo hacer a las personas en cuanto a su salud, también el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos es entrenamiento funcional y lo considero uno de los mejores entrenamientos que hay a la fecha.

¿Cómo iniciaron estas clases y este grupo en el Parque Mirador del Este?

Estas clases surgieron cuando llegué a la República Dominicana con una mano delante y otra detrás y comencé a buscar opciones para tener un ingreso. Fui a golpear varias puertas en gimnasios y cosas así. De acuerdo a mi currículum tenía buenas posibilidades, pero me decidí por hacerlo solo y buscar personas que no tuvieran muchos recursos para pagar un gimnasio y así darles un sitio y un sistema de entrenamiento de buena calidad a un bajo precio.

¿En qué consiste el entrenamiento funcional?

El entrenamiento funcional consiste realmente en realizar ejercicios de acuerdo a los movimientos del cuerpo humano. O sea, todo lo que hacemos a diario como, por ejemplo, sentarse o subir escaleras. Esos movimientos articulares de la anatomía del cuerpo humano yo los llevo a los ejercicios.

¿Qué tipo de personas se pueden beneficiar más de este tipo de entrenamiento?

Realmente todo tipo de personas. De 10 años en adelante hasta personas envejecientes como los que tengo mi grupo. En realidad, todos se benefician ya que yo no les pongo un nivel de dificultad. Yo trabajo con tiempos, ya que puedo poner un atleta y una persona envejeciente a hacer la misma rutina, la única diferencia es el tiempo. Si yo le pongo 40 segundos de trabajo, ese atleta va a trabajar y me va a dar el máximo, va a hacer más repeticiones en su nivel y la persona envejeciente también va hacer lo mejor que pueda en su nivel y en el tiempo determinado. A los dos se les exige igual, excepto que uno tiene más capacidad que otro. Diría que este tipo de entrenamiento es especialmente beneficioso para personas envejecientes con limitaciones de movimientos

¿Es decir que las clases están dirigidas a todo público?

Así es, están dirigidas a todo público porque cada quién da la intensidad que puede dentro del entrenamiento. Yo no les exijo repeticiones ni levantar pesas. Es algo apto para todo público. Un día normal de clases es llegar al parque y preparar la rutina, porque no todas las rutinas diarias son iguales, son diferentes y hay una buena diversidad de ejercicios. Yo acomodo todo el sistema de acuerdo al entrenamiento que voy a dar diario. Hacemos el entrenamiento como es, con sus descansos entre medio para evitar cualquier tipo de lesión, y al final hacemos el entrenamiento para volver a la calma

¿Qué toma en cuenta a la hora de diseñar una rutina?

Tomo en cuenta varios aspectos. Uno es no salirme del enfoque de lo que es el entrenamiento funcional, porque si no ya me estaría pasando a otro tipo de ejercicios como, por ejemplo, el crossfit. Nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en el entrenamiento funcional. Ese es el punto más importante y de ahí me ordeno con el tema de la rutina.

¿Por qué es tan importante hacer ejercicio, especialmente en esta época que uno pasa tanto tiempo trancado?

El ejercicio es importante para todo el mundo, independientemente de la persona que esté en la casa y de la que salga todos los días a trabajar. Con los ejercicios nosotros mejoramos nuestra calidad de vida. Si lo vemos a largo plazo, estamos aumentando más años de vida por el simple hecho de entrenar y si conjugamos eso con la alimentación, muchísimo mejor.

¿Cuál es la ventaja de hacer rutinas de ejercicio en un ambiente tan agradable?

La ventaja de hacer todo tipo de rutinas de ejercicio en este tipo de lugar es que salimos de nuestro lugar de confort. Ya no estamos en la casa, ya no estamos en la oficina y tenemos el contacto directo con la naturaleza. Como es al aire libre ya es diferente y nuestra mentalidad cambia. Es agradable venir a hacer entrenamiento en un lugar así.

¿A qué hora se saca más provecho a los ejercicios? ¿Temprano en la mañana o en la tarde?

Realmente se puede hacer ejercicio a cualquier hora y si se convierte en un hábito, puedo hacerlos a la hora que quiera. Todo depende de cómo nosotros creamos el hábito de hacer el entrenamiento.

El coach Braulio Alexis Barría Vargas imparte los entrenamientos del BM Training RD en el Parque Mirador del Este a las 6:45 de la mañana los martes, miércoles y viernes y a las 5:45 de la tarde los martes, miércoles y jueves.