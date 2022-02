Astroturismo: una alternativa para el turismo en República Dominicana

Viajar al espacio es una realidad poco posible, ya que solo es una opción para persona con muchísimo dinero, pero verlo, apreciarlo y acercarse a él desde República Dominicana si es una posibilidad para quienes aman el universo y sus misterios, gracias al astroturismo.

Esta nueva opción es una modalidad del turismo sostenible que consiste en admirar estrellas fugaces, constelaciones, nebulosas y planetas por medio del telescopio o sin el apoyo de él, en algunos espacios se le suma la experiencia del hospedaje y la orientación sobre las maravillas que esconde el universo.

Para Manuel Grullón, Ceo de M42 Astro Tours (@m42astrotours) el astroturismo es un tipo de entretenimiento que se basa en ver las maravillas del cielo. Esta experiencia es innovadora y diferente y brinda a las personas momentos emocionantes y memorables.

Además, agrega que para los turistas que visitan República Dominicana el astroturismo aporta mucho valor a las vacaciones porque puede combinarse con otras amenidades que se relacionan con la naturaleza y sus elementos. “Y así como las estrellas en el cielo, son las posibilidades, abundantes y brillantes”.

¿Por qué hacer astroturismo?

Manuel Grullón explica que el astroturismo es una forma divertida y accesible de disfrutar de las maravillas del cielo. Y esta experiencia puede combinarse con actividades de camping y eventos sociales de casi cualquier tipo.

“Podemos ofrecer una serie de actividades que harán a las personas vivir momentos de auténtico asombro, es una experiencia multisensorial y única que puede enriquecer grandemente la estadía de vacaciones de los huéspedes en cualquier época del año”, afirma Grullón.

El astroturismo como atractivo turístico

El turismo a nivel mundial actualmente está viviendo una etapa de cambio profundo y el astroturismo es una experiencia que ofrece nuevas vivencias: la gente quiere significado, conexión, y propósito según comenta Grullón, quien lleva desde 2017 realizando la actividad multisensorial para múltiples sectores.

A propósito de que República Dominicana es un referente de turismo en la región. Maniel Grullón afirma que para mantenernos ahí tenemos que mejorar e innovar; y el turismo astronómico es un atractivo diferente de alto impacto en los turistas y bajo impacto ambiental: “La meta es hacer que República Dominicana también sea líder en astroturismo y en las actividades relacionadas a este contenido en toda la región del caribe. Aportaremos una razón más para que los turistas disfruten de nuestro país”.

“Si una persona busca vivir nuevas emociones y que perduren en sus mentes. El astroturismo es una actividad que permite acercar a la gente a esa clase de emociones profundas, y muy auténticas”, dice a Diario Libre.

Para el CEO de M42, (nombre elegido por un objeto celeste muy impresionante ubicado en la constelación de Orión), la humanidad ha sentido una mezcla de admiración, curiosidad y hasta miedo por el universo, ¿qué hay allá arriba? Es una pregunta que muchos seres humanos de diferentes épocas, culturas, nivel social o preparación académica se han hecho.

“El mirar con tus ojos, cadenas de montañas y grandes cráteres en la superficie de la luna, un planeta, una galaxia, una nebulosa o las constelaciones que están moviéndose sobre nosotros, son experiencias que sacan ese niño o niña curioso que se asombra con algo nuevo", comenta a Diario Libre.

Ademas agrega que "esa emoción es una de las que esta actividad explota como ninguna otra. Sin importar lo mucho que sepas o desconozcas del universo, cuando lo veas de cerca, cuando lo sientas cerca, te va a impresionar mucho más de una vez”.

RD y su buena posición para el astroturismo

República Dominicana aparte de tener hermosos ríos, playas, montañas, gente acogedora, cultura y arte está ubicada en un lugar privilegiado para visualizar constelaciones que en muchos otros países no se ven: “En el cielo de nuestro país podemos apreciar constelaciones y contenido que muchos otros países no pueden, esto es un atractivo para un público que sigue esto de manera seria y también para los turistas que nos visitan y están buscando disfrutar de algo diferente que igual que nuestras playas, no tienen en sus países”, asegura Manuel.

Aunque destaca que la contaminación lumínica no permite ver muchos objetos de cielo profundo en las zonas urbanas o de alta densidad poblacional, si existen zonas accesibles donde se pueden visualizar objetos celestes que son muy impresionantes.

Mejor época para vivir la experiencia y qué ver

Manuel asegura que en el cielo hay un espectáculo diferente en cada estación del año: “Lo fijo todos los meses es la luna, y esta misma muestra detalles diferentes cada día a medida que pasa de luna nueva a luna llena y vuelve a nueva. La variedad en los objetos a observar en cada estación es impresionante”.

Desde las constelaciones zodiacales y otros asterismos muy reconocidos como el Cinturón de Orión popularmente llamado Los 3 Reyes Magos o Las 3 Marías en invierno, las estrellas del Triángulo de Verano en meses centrales del año y decenas de otros objetos o fenómenos astronómicos que a lo largo de nuestra órbita alrededor del sol se pueden ver en el cielo dominicano, afirma.

Entre los objetos tenemos: los Cúmulos de la Pléyades, el Pesebre, Omega Centauri, La Colmena, la Nebulosa de Orión, el núcleo de la galaxia de Andrómeda, los planetas Venus, Júpiter y Saturno, lluvias de estrellas fugaces, eclipses de luna, el paso de algún evasivo, cometa, en fin, el cielo está lleno de objetos espectaculares que tienen sus propias anécdotas y algunos incluso hasta han tendió influencia sociales e históricas en diferentes épocas a lo largo del desarrollo de nuestra civilización.

Sobre M42

Es una empresa que se dedica a realizar actividades de astroturismo en diferentes modalidades como son: Astroturismo para hoteles, llevar contenido astro turístico a diferentes tipos de eventos sociales, y realizar eventos para disfrutar del astroturismo de cielo oscuro.

Surgió con el objetivo de aportar una actividad que agregue valor al turismo local y que sea sostenible en el tiempo. Aprovechando el interés de personas de todo el mundo por conocer el universo y la posición privilegiada que tiene el país para en una noche ver la mayoría de las constelaciones reconocidas y buena parte del contenido de estas. Estos servicios se ofrecen para hoteles, así como para actividades privadas y eventos empresariales.

El equipo cuenta con Manuel Gómez y Manuel Grullón, ambos entusiastas y apasionados por la astronomía y ciencias relacionada, quienes a través del estudio de la astronomía y otras ciencias, han adquirido conocimientos de astronomía observacional y la relación de la astronomía con otras disciplinas científicas.