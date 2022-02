Las olas de Cabarete impulsan el logo de la ciudad

Ya hace más de 15 años que Marcos Cabrera Díaz visita Cabarete para ir a surfear. Por eso, cuando el Ministerio de Turismo le contactó para proponer una identidad visual que englobara la personalidad y las aspiraciones del poblado costero, el diseñador gráfico tenía años de investigación encima. Pero, ¿por qué también las aspiraciones? Porque, aunque Cabarete es un municipio con unos 14 mil habitantes, tiene visión de ciudad… dígase, de ciudad de viento y surf.

Ese es, desde finales de 2021, su lema oficial: Cabarete Wind and Surf City, en honor al microclima que hace que el viento sea una constante en esta locación puertoplateña. Allá el mar siempre tiene prisa, aunque sus habitantes siempre anden con calma. Por lustros, ha sido uno de los secretos mejores guardados de los amantes del velerismo, del windsurf, del SUP, del kitesurfing y del surf del lado noreste del continente americano —el Pacífico tiene sus bellezas, pero nuestra cercanía geográfica tiene sus ventajas—. Ahora, con las posibilidades de trabajo remoto que aprovechan muchos residentes potenciales, Cabarete quiere promoverse como un destino no solo de turismo deportivo, sino también de domicilio para expatriados.





¿Cómo comunicar toda esa riqueza en un logotipo? Cabrera, la cabeza del estudio de branding MARCA, lo tenía claro: la gran riqueza de Cabarete es el mar que vive corriendo a saludar a los locales. De la coincidencia entre el motivo de una tubera y la curva cóncava de la letra C surgió el isotipo: una ola de traslación que entre azul y turquesa imita los colores del litoral de la zona que va desde la Puntilla en Puerto Plata hasta la misma Cabarete. En el texto del logotipo, la letra W de Wind contiene un guiño adicional: Cabrera dio con una tipografía que incluye un elemento de serifa parecido a una vela náutica. Es una propuesta de comunicación visual de lectura inmediata, inteligente pero democrática a la vez —algo que pocos proyectos ligados a la promoción del país en el extranjero han logrado a la fecha—.

Cabarete ha aplaudido y ha abrazado su nueva identidad. “Mi deseo era entregar un sistema que permitiera utilizar el ícono o el logotipo de forma separada, en distintas aplicaciones, pero que aun así se siguiera sintiendo parte de un todo,” explicó Cabrera. Por eso, el logotipo y su paleta han estado presentes en bajantes callejeros y en los afiches de eventos atléticos como la primera participación de la Liga Mundial de Surf (WSL) en Dominicana, en Playa Encuentro —uno de los tantos torneos planificados para 2022, junto a asociaciones deportivas mundiales, para expandir el radio de promoción internacional de la dueña de viento y surf—. La ciudad parece haber cogido la misma fuerza de sus olas. Viendo el boom que se avecina, este sería un buen momento para finalmente cumplir el sueño de comprar esa casa de playa en Cabarete.

Contenido original de Design Week RD.

Fotos: Cortesía de MARCA