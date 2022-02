Vivir en una sociedad ocupada en estar ocupada

En el año 2014 encajaba a la perfección en una sociedad ocupada en estar ocupada. Y pensaba que era feliz. Tenía un programa de radio de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 pm, colaboraba en otro programa los viernes de 6:00 a 7:00 pm, era gerente de una empresa de Zona Franca, dos microempresas, una de reclutamiento y capacitación y otra de co-working, y asesoraba un emergente proyecto de bienes raíces. Además de todo esto, por un tiempo, me picó la curiosidad por la política y acompañaba a un candidato a la radio y a la televisión y a sus reuniones con los demás amigos que le apoyaban en su inquietud. Sumemos a todas estas iniciativas profesionales ser madre de tres, ser esposa, ser amiga, hermana e hija.

Por supuesto, este constante hacer era parte de un mal mayor. Quería estar ocupada, porque quería sentirme productiva y porque pensaba que, mientras más ocupada estaba, más iba a impresionar a los demás. Tampoco quería enfrentar situaciones incómodas, iniciar conversaciones que debían tenerse hacía mucho tiempo y tomar decisiones que eran, por su naturaleza, inaplazables. Estar ocupada era mi escape y mi adicción.

Fui una bomba de tiempo andante que finalmente explotó.

Podría contarte en este artículo todo el sufrimiento que tuve y que generé con este estilo de vida, pero quiero convertir este escrito en una puerta hacia la salud y el propósito con tonos positivos que te ayuden a reflexionar si tú también estás montado o montada en el tren de la sobreocupación.

Entendí que si realmente quería ayudar a los demás, ser financieramente independiente, crear un mundo mejor, establecer una empresa duradera, lo iba a conseguir haciendo cambios significativos en mi vida.

Entonces empecé a practicar el autoconocimiento y el autocuidado a través de la herramienta que enseño actualmente, que es el Mindfulness. Uno a uno, fui dejando proyectos a un lado, diciendo que no y reconstruyendo mi rutina. Inicié el camino hacia una vida con mayor balance. Ya que ser catalizadora de cambios positivos a mi alrededor era lo que me hacía realmente feliz, me di cuenta de que no iba a lograrlo si primero no me conocía bien y sobre todo si no tomaba mi salud y cuidado en serio. Quería ser realmente productiva y esto no se logra viviendo solamente en el hacer por tantas horas al día.

Me pregunté: ¿qué persona tiene más de un logro grandioso en este mundo, de esos que impactan generaciones y generaciones? Jeff Bezos es Amazon, Mark Zuckerberg es Facebook, Isabel Allende es la Casa de los Espíritus, Louise May Alcott es Mujercitas y Leonardo da Vinci es la Mona Lisa, que cuelga con un gesto enigmático en su rostro en el Museo del Louvre de París.

Y ya del otro lado del muro, en el 2022, con pocas y estratégicas tareas en mi agenda porque así lo elijo, miro con preocupación y con empatía, porque yo también estuve ahí, a esos líderes, profesionales y emprendedores que se saltan comidas, que nunca tienen tiempo de nada, que andan siempre con prisa. Sobre todo, esos líderes que increíblemente trabajan más que sus colaboradores y que su lugar en el organigrama empresarial es una maraña incomprensible de puestos bajo su cargo. El líder de equipos está para pensar, para subir los pies sobre el escritorio y desde el ser: mirar, reflexionar, estudiar, innovar, delegar, inspirar, influir, transformar, impactar. No para apagar fuegos constantemente y sin descanso. Abrumado por las responsabilidades con el estómago vacío porque se le olvidó comer.

El primer gran cambio ocurre cuando reconocemos que la sociedad nos lleva a estar ocupados, se contagia o se aprende. Está de moda. También reflexionar sobre la posibilidad de que no hay necesidad de impresionar a nadie y, sobre todo, que es posible salir de esa matrix con voluntad y acompañamiento de profesionales.

¿Cómo pasar de ocupado a balanceado? Reflexiona sobre los siguientes puntos. Al estar ocupado, ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás buscando? ¿De dónde proviene esta necesidad de tener tantas actividades? ¿Quizás la aprendiste de tus padres o sientes el deseo de no parecer vago o de parecer importante? ¿Quién eres, que pensamientos llenan tu mente, cuando no estas haciendo absolutamente nada? Evita la multitarea. Biológicamente no estamos hechos para hacer más de una cosa a la vez y, creo que te puedes sorprender, pero, hacer muchas cosas al mismo tiempo, realmente no te ahorra tiempo. Practica y luego aplica el decir que no. Estar ocupado es fácil. Tener una vida con balance, conlleva más trabajo y es mayormente porque las personas ocupadas dicen que sí a todo. Sé que responder con un no, es difícil, sobre todo cuando te piden hacer cosas y eso te hace sentir imprescindible. Crea una rutina matutina. Esto puede ayudarte enormemente con esta transición de ocupado a balanceado, porque puedes hacer en las mañanas todo lo que te aporta salud y beneficios, como aprender algo nuevo en un podcast o una lectura breve, meditar y hacer ejercicios. Qué tu día inicie con las tareas más relevantes y que más ganancias te aporten. El poder de las 2 EMES. Las dos emes para el balance son el Minimalismo y el Mindfulness. Dos estilos de vida simples, básicos y fáciles de aprender que puedes implementar de a poquito con grandes beneficios.

¡Te abrazo en atención plena!