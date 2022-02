Celos: características de este tipo de personas

Las personas celosas pueden identificarse por algunas generalidades. Aquí mencionamos algunos comportamientos que caracterizan a estas personas, independientemente del género.

No respeta la privacidad: pueden ser personas demasiado intrusivas, no tolerantes de una vida propia ajena que no le incluya. Esto es tanto para las vidas de pareja como para las amistades.

Demasiadas preguntas sin tener en cuenta a la otra persona: preguntan de más, sin atender el cuidado emocional, ya sea a una pareja, o a una amistad sobre citas anteriores o actuales.

Posesión: las personas celosas son, algunas veces, en extremo posesivas. Buscan imponer sus decisiones y se responsabiliza por lo que le sucede a su pareja o a sus amistades.

No confía en las otras personas, pero tampoco confía en sí mismo: los celos son de hecho una señal de falta de confianza en uno mismo. Los celos llevan a quien los padece a un círculo vicioso y dañino que lo aísla cada día más.