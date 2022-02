Todo lo que no debes hacer después de correr

Muchas personas disfrutan de una buena jornada de running. Sin embargo, algunos hábitos erróneos podrían atentar contra todos los beneficios de esta actividad física. ¡Aquí los listamos!

No cambiarte de ropa: deberías hacerlo y no esperar horas a cambiarte. Deberías quitar esa humedad lo antes posible, incluso si no transpiraste demasiado. Incluso si no puedes darte un baño, cambia la ropa y el calzado. Esto promueve una buena circulación y ayuda al proceso de recuperación después de una carrera.

Sentarte a ver una película: luego de volver de correr, muchas personas se arrojan inmediatamente en el sillón para ver algo en la televisión. Lo ideal es continuar con algún ejercicio ligero para ayudar en la recuperación. Puedes, incluso, continuar un tramo de la carrera con una caminata o planificar unos estiramientos suaves.

Alimentarte mal: otro gran error es no ingerir nada tras el entrenamiento. Los expertos sugieren que lo mejor es hacerlo pasados 20 o 30 minutos tras la rutina física. ¡No sirve cualquier cosa! Lo ideal es que incluya proteínas, un poco de grasa y carbohidratos completos para reponer la energía consumida.

No limpiar tu equipamiento: así sea de manera superficial, deberías lavar tu botella de gimnasio, tu colchoneta y cualquier elemento que utilices para evitar que se conviertan en un caldo de cultivo para las bacterias.