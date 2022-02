Consejos para recuperar el deseo sexual

La pérdida del deseo sexual es algo que puede sucederle a todas las personas y a todas las parejas. Sin embargo, que sea algo posible no quiere decir que las personas tengan que entregarse a ello sin intentar solucionarlo.

En primer lugar, lo aconsejable es siempre acudir al diálogo, no sólo en la pareja sino con profesionales, ya sea de manera individual como de manera grupal ¡Aquí listamos algunos consejos que puedes poner en práctica!

Habla del tema apenas surja. No dejes que pase el tiempo y se agrave. Ignorarlo podría resultar en otros problemas y puede generar resentimiento. Si eso no funciona, afronta el motivo de por qué no quieres hablarlo.

Explora otro tipo y otras formas de intimidad. Tomarse de la mano, hablar dulcemente, abrazos y caricias en vez de sexo de inmediato puede ser una buena alternativa.

Asegúrate de que estás escuchando a tu pareja, pero también asegúrate de que te estén escuchando a tí. La falta de empatía es una barrera enorme, no sólo para el sexo sino para la salud de la relación.

¡Relájate! Muchas parejas funcionan bien sin el sexo y esto puede ser algo pasajero. Todo puede encontrar su cauce y su solución.