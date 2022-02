Mitos sobre la vitamina C

Las naranjas y los cítricos en general son una gran fuente de vitamina C. ( SHUTTERSTOCK )

Tiene una gran lista de beneficios, pero no todo lo que dicen es cierto

La vitamina C es una vitamina que posee grandes beneficios para el organismo, pero muchas veces se dicen cosas respecto de ella que no son ciertas. Por esta razón, aquí listamos algunos de los mitos más comunes.

Combate y previene el resfriado: Falso.

Esto surgió a raíz de un estudio en 1970, llevado a cabo por Linus Paulin, que ganó dos premios Nobel. Sin embargo, tras este estudio, los 29 restantes llegaron a la conclusión de que la vitamina C no tiene nada que ver con los resfríos de una persona, ni ayuda a aliviar sus síntomas.

Alivia las quemaduras solares: Verdadero.

Fue la Universidad de Leicester la que reveló un estudio en el que se demostró que la vitamina C ayuda prevenir las heridas que se producen en el cuerpo de la persona luego de exponerse al sol. Se encarga de mejorar la cicatrización y que las heridas del cuerpo se reparen en un tiempo más corto. De hecho hay algunos bloqueadores solares que contienen vitamina C por lo mismo.

Combate el estrés: Verdadero.

Un estudio, y varios estudios complementarios, señalaron que la vitamina actúa sobre la glándula adrenal del estrés reduciendo los niveles sanguíneos de cortisol, la hormona que fabricamos en situaciones de emergencia.

La naranja es la fruta que más vitamina C contiene: Falso.

Si bien es cierto que las naranjas y los cítricos en general son una gran fuente de vitamina C, no son los que más contienen esta vitamina. De hecho, apenas un trozo de mango aporta casi el doble de vitamina C que una naranja. Por su parte, el pimentón rojo aporta tres veces lo que entrega una naranja.