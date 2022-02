Los mejores regalos sexuales para San Valentín

El amor y la sexualidad unidos forman múltiples momentos de impacto, al igual que celebrar el Día de San Valetín con juguetes eróticos. Esto sin duda dejará a tu media naranja sin palabras y creará en la pareja una razón más de complicidad.

Hacer esto en San Valentín es buenísimo para la relación, ya que no solo estás dando un detalle, sino ofreciendo una experiencia que no se limita a ser disfrutada una única vez, sino que el placer y la felicidad que produce el propio regalo puede repetirse tantas veces como sea necesario o todas las veces que la persona quiera.

Además, le estás dejando claro a tu pareja que quieres compartir o explorar juntos esa experiencia íntima. Si aún no lo has hecho ¡estás a tiempo! No vayas a lo típico: vibradores normales, anillos vibradores, lubricantes de sabores... Esto déjalo para los días normales. Para el Día del Amor y la Sexualidad arriesga un poquito más con estos siete juguetes con los que dejar la monotonía atrás. ¡Atrévete a más!

1. Bolas chinas o Bolas Ben Wa

Puedes introducirlas en el ano o en la vagina. Este juguete sexual tiene una o varias bolas ligeras unidas por un cordón, y dentro de cada una hay otras bolas más pequeñas, creando un vacío en el interior. Su uso depende del movimiento, ya que cuando se mueven, golpean con las exteriores y realizan una especie de efecto vibratorio, produciendo sensaciones muy eróticas y placenteras.

Son un excelente preámbulo para una noche ardiente, puedes colocártelas mientras cenas, ves una película o tomas un vino, así cada vez que hagas un movimiento estarás aumentando el placer.

2. Huevo a control remoto

Es tiempo de tomar el control. Este juguete es muy excitante, ya que será tu pareja quien tome el control. Todo comienza cuando lo introduces en tu vagina y sólo tú y tu pareja saben que está ahí. Salen a la calle, él toma el control y puede activar la vibración en el momento que guste o cuando más comprometido e inesperado sea. ¿Serás capaz de disimular el cosquilleo tan intenso que te producirá?, ¿se dará cuenta alguien de lo que ocurre? Imagina que lo active mientras hablas con tus padres, o a mitad de la película... Como sea sería morboso y divertido si lo hacen juntos...

3. Kit erótico para parejas

Con este regalo todos nos excitamos. Este detalle es perfecto porque los kits suelen contener varios productos con los que disfrutarán los dos. Regalar un kit es como decir que quieres que experimentéis juntos descubriendo nuevas formas de placer, es regalar múltiples experiencias en una misma caja para que disfrutéis juntos. Acompáñalo de una creativa y hermosa envoltura.

4. Juguetes para él

Él también lo merece todo. Durante mucho tiempo la innovación en los juguetes sexuales se ha centrado en la mujer, pero hoy día también hay juguetes masculinos. Entre ellos puedes encontrar masturbadores de mano, estimuladores de próstata y hasta masturbadores con vibración y calor. ¿Lo sabias? Atrévete a usarlos o regalarlos.





5. Un regalo especial

También hay productos que se salen de lo normal y su esencia contiene el factor sorpresa. Como los calendarios sexys en los que descubres un producto picante cada día o los kits eróticos inspirados en el horóscopo.

6. Juguetes para disfrutar ambos

Cada día más fabricantes diseñan juguetes para ser disfrutados en pareja o, más bien, para estimular a ambos miembros simultáneamente, que es algo que muchas personas buscan. Si quieres añadir un punto más de diversión, los juguetes con control remoto son ideales para jugar tanto dentro como fuera del cuarto, cediéndole el placer a la persona que tenga el poder del mando.

7. Succionador de clítoris

Este seguro que te encanta. Se trata de un tipo de vibrador cuya función es estimular el clítoris sin tocarlo mediante una sutil succión. Y a diferencia de otros menos modernos, evita la irritación del clítoris y se consiguen orgasmos más intensos que con otro tipo de juguete erótico.

Cualquiera de estos juguetes, acompañados de una cena, un viaje, un vino, nueva lencería y un preámbulo de sorpresas, mejorará la experiencia de tu Día de San Valentín. ¿Qué esperas para atreverte?