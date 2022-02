Así es el nuevo lenguaje de amor entre las parejas

Cada palabra es una unidad lingüística que sirve como base de la comunicación y el material que se utiliza para darle forma a ideas y sentimientos, pero, como si fueran una entidad viva, la jerga moderna evoluciona con cada generación y enriquece su repertorio con nuevas palabras. Esto se nota especialmente durante el rito del cortejo porque no estar al día con el uso apropiado de ciertas palabras puede, por ejemplo, complicar el acto de expresar un sentimiento o un deseo. Asimismo, hay que tomar en cuenta los juegos de palabras que le agregan una nueva complejidad a frases cotidianas. A continuación, veremos algunos ejemplos de estas “nuevas” palabras y su significado actual.

Talking

Vamos a empezar con la que aparenta ser la más fácil de todas pero que recientemente ha obtenido un significado adicional, Talking, o hablar, ya no solo se refiere a tener una conversación sino también a la etapa intermedia en que una persona no está saliendo con alguien oficialmente, pero salen, están durmiendo juntos y todos sus amigos saben que están juntos. En otras palabras, “hablar” se refiere a una pareja bastante exclusiva pero que no se ha formalizado oficialmente.

Ghosting

Este es un término bien popular y se aplica a los casos en una persona, sin aviso previo, corta todo tipo de comunicación con sus amigos o la persona con la que está saliendo, acto que coloquialmente se conoce como “sacar pies”. Esto también incluye ignorar las llamadas de una persona y evitarla en público y las redes sociales.

Benching

Digamos que está relacionada con el ghosting pero es menos severa, porque cuando se habla del benching se trata de aquellas situaciones en las que una persona no está totalmente interesada en otra pero cree que es buena y tiene potencial, por lo que no se deshace de ella, por eso la coloca en una “banca” figurativa y solo la contacta cuando le conviene mientras toma su decisión y sale con otras personas porque quiere mantener sus opciones abiertas.

Curving

Con esta palabra nos referimos al acto de un hombre o una mujer moviendo su cabeza para rechazar un beso de otra persona.

Sus

En este caso lo que tenemos es la abreviación de la palabra suspect (sospechoso) y se utiliza para calificar el comportamiento o las acciones de una persona como algo sospechoso y quizás la pueda utilizar una persona para describir el comportamiento de otra cuando sospecha que le ha hecho un ghosting o benching.

DTR

Este terminó significa “definir la relación” (DTR, por sus siglas en inglés) y se aplica en los casos de dos personas que han estado juntas durante meses y como es obvio que ambos sienten algo, uno de los dos decide que ya llegó la hora de DTR.

Tunning

Cuando se habla de tunning o “sintonizar” generalmente se refiere a las actividades realizadas en un celular para “sintonizar” con la frecuencia de otra persona y esto incluye darle a like a las fotos de Instagram, los tweets y los estados de Facebook de una persona como una forma de atraer su atención.

Monkeying

Esta palabra, que invoca la imagen de un mono en la jungla balanceándose sin pausa de árbol en árbol, o entre las ramas, se aplica en un contexto moderno al referirse a esas personas que van de una relación a otra sin dedicarse tiempo a sí mismas, por lo que puede fomentar malos hábitos y un proceso erróneo a la hora de seleccionar una pareja.

Thirst Trap

Aplicado en aquellos casos en que una persona sube una fotografía “sexy” o un mensaje coqueto en las redes sociales con el objetivo de llamar la atención de los demás y provocarlos para que respondan.