"No eres tú, soy yo": cómo decirle a esa persona que no te interesa

Tener una relación de pareja es un acto de libertad, donde cada persona debe estar de acuerdo en compartir íntimos momentos y asumir un compromiso con el otro. La misma libertad existe cuando dices “no”, y rechazas estar con alguien porque no es lo que buscas, no te hace bien, no estás enamorado/a, tu corazón ya le pertenece a otra persona o simplemente no quieres continuar.

En muchas ocasiones las relaciones de parejas culminan, y quien termina dice “no eres tú, soy yo”, al referirse a esta frase la psicóloga Laura Pichardo (@lpichardo_terapeutafamiliar) explica que la afirmación conceptualmente no está mal: “El conflicto radica cuando se utiliza como excusa para no aclarar los términos de la ruptura”.

Para ella, en muchas ocasiones “no eres tu soy yo” se utiliza, pero da la impresión de que tras la frase se esconden un sinnúmero de razones que no quieren dialogarse, pero que poco a poco saldrán a la luz.

¿Cómo identificar que no quiere continuar en una relación de pareja?

Pero ¿cómo una persona puede identificar que ya no está interesado/a en continuar con la relación? La experta comparte con Diario Libre algunos indicadores de que no estás interesado/a en seguir con esa persona:

Hay poco interés en pasar tiempo juntos

No hay una visión de nosotros como pareja

Se puede identificar rechazo o indiferencia hacia la otra persona

No se experimenta la pasión que caracteriza las relaciones afectivas

No existe proyección a futuro y de hacer planes

Poco disfrute en el vínculo

Si presentas algunos de estos indicadores es momento de analizar y reevaluar tu relación, es posible que algo ande mal y debas tomar una decisión.

Si decides terminar la relación...

La especialista en salud mental afirma que cuando alguien decide romper es necesario recordarnos que las relaciones se basan en la libertad. Por lo que cada uno es libre de estar en la misma hasta que lo desee.

“En los procesos de ruptura es natural que las personas se cuestionen el porqué de la misma, sobre todo, si esta decisión no fue consensuada. Sin embargo, llenarse de culpa no permite hacer el cierre saludable de la relación. Es válido observar y analizar la responsabilidad de mis acciones en la relación. Esto sirve de referencia para el crecimiento emocional y para el fortalecimiento de futuras relaciones”, agrega.

¿Cómo decir "no quiero" sin herir a la otra persona?

En muchos casos el final de una relación no llega por la existencia de una tercera persona. Sino por diferencias en los proyectos, economía, visión de futuro, etc. Y en estos casos cuesta más ponerle fin al vínculo, porque a pesar de que se entienda de que no se debe o no se quiere continuar, se siente un gran afecto por la persona con la que se compartió por meses o años en una relación afectiva.

En este caso la psicóloga Laura Pichardo enfatiza que nadie puede controlar como se siente la otra persona, ni nadie es responsable de los sentimientos que surgen en los demás. “Cuando se desea terminar una relación, lo importante es la honestidad y el respeto. Expresar a la otra persona su sentir, asumiendo la responsabilidad de la decisión tomada. Es vital asumir una posición clara, sin entrar en puntos ambiguos, que puedan generar confusión en cuanto a finalizar la relación”, dice.

Cuando una persona dice “no eres tu soy yo” quizás quiere decir:

1.

Si sigues amando, ¡aléjate!

“Quedarse enganchado en el contacto con una persona que ya no desea continuar la relación, provoca bastante malestar y, en ocasiones, alimentan las falsas esperanzas. Muchas personas no se dan el espacio para vivir su proceso de dolor y cierre tras la ruptura. En su lugar se colocan bajo la falsa ilusión de amistad, la cual es muy difícil de transformar de un día a otro. Generalmente para la persona que está enamorada este contacto puede afectar su estado emocional, su seguridad, su tranquilidad y su bienestar en general”, dice Pichardo.