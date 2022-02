¡Nunca le mientas sobre esto a tu médico!

No tiene el más mínimo sentido mentirle al médico, pero principalmente hay algunos aspectos que nunca deberías ocultarle o falsearlos. Aquí los listamos.

Qué comes: el médico no se asustará si comes de más. Las mentiras sobre lo que comes pueden derivar en un diagnóstico equivocado.

Consumo de drogas: hablamos desde el alcohol y el tabaco hasta las drogas más duras. El médico no está para juzgarte, sino para ayudarte y es indispensable que sepan qué consumes y cómo actúan a nivel cerebral.

Medicamentos: si algún especialista te recetó un medicamento es importante que no mientas a la hora de comentarle si estás tomándolo en la dosis que te indicó con la frecuencia que te indicó.

Tu historia y actividad sexual: no es momento de tener pudor. Lo que haces en tu intimidad es ciertamente privado, pero la actividad sexual puede ser la responsable de la transmisión de una gran cantidad de enfermedades.