Tres delicias para celebrar en este día patrio

Hoy 27 de febrero los dominicanos estamos de fiesta por la conmemoración del 178 aniversario de la Independencia Nacional y como toda celebración hay que ponerle sabor, traemos algunas recetas que representan la cultura gastronómica local.

Pero antes de continuar se hace necesario recordar que nuestro plato emblema es el arroz blanco, acompañado de habichuela guisada y carne, pero que tenemos una gran lista que siempre vale la pena comer cualquier día, como el sancocho que siempre está presente en los buenos momentos; el mangú con los tres golpes, para iniciar el día con energía o acabarlo despojándonos de todo cansancio; un chivo liniero para momentos especiales; el locrio de la ´juntadera´… las opciones son muchas e incluyen exquisitos postres y meriendas.

A continuación, una selección para motivarte:

Pan de agua

Quien no inicia el día con un enérgico mangú, lo hace con un pan de agua con café o chocolate; ¿pero te has animado alguna vez a hacerlo tú mismo? Si no es así, quizás ya ha llegado la hora, para ello, hemos consultado el canal de youtube de @arrozconmangochef y aquí te dejamos la receta, práctica y deliciosa.

Ingredientes:

1libra de harina de trigo

8 onzas agua bien fría

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de azúcar

1/2 cucharada de sal

2 cucharada de levadura fresca

Preparación

Mezclar todos los ingredientes, excepto la levadura, en un bowl o máquina de amasar. A lo largo de siete minutos amasar la mezcla, agregar la levadura y amasar otros siete minutos. Luego cortar la masa en pedacitos, preferiblemente del mismo tamaño, darle forma de bollito para luego darle la particular forma. Ir colocando en una bandeja en la misma dirección, tapar con un papel film y dejar reposar dentro del horno apagado por 45 minutos o una hora. Precalentar el horno y luego hornear a 375 grados por 10 minutos; después bajar la temperatura a 350 grados y dejar por 10 minutos más. ¡Disfruta!

Majarete

Ideal como postre o merienda es una tradición gastronómica local, que al prepararla se suele compartir con los seres queridos y hasta con los buenos vecinos. La inspiración llega de la chef Gabriella Reginato, quien la ha publicado en Instagram como buen símbolo de paz en estos tiempos de tensión internacional.

Ingredientes

6 Tazas de leche

1 Taza de azúcar

¼ Cucharadita de sal

2 Lata de maíz

6 Cucharadas de fécula de maíz

3 Yemas

1 Lata de crema de coco

1 Cucharada de Vainilla

1 Cucharada de mantequilla.





Preparación

Se mezcla la leche con el azúcar y sal y se pone a hervir. Se licúa el maíz, con la fécula de maíz, las yemas de huevo, crema de coco y vainilla. Luego de licuada y se cuela. Esta mezcla se agrega a la leche hirviendo, moviendo constantemente hasta que espese ( nunca deje de mover ), agregamos la mantequilla al final.



Ponemos a enfriar y ya puedes degustar.

Locrio de salami

Es uno de esos platos que representa a las reuniones informales e improvisadas… algo así como cuando a todos les cogió la hora de la comida en un lugar y hay que “inventarse algo”. Esta receta de la chef Jacqueline Henríquez te ayudará a hacerla si aún dependes de otro para disfrutarla.

Ingredientes:

2 Libras de salami picado en cuadros

2 Cucharadas de aceite

3 Dientes de ajo majados

1 Cucharada de orégano seco

4 Cucharadas de pasta de tomates

1 Atado de verduras

1 Tallo de apio

¼ Taza de aceitunas y alcaparras

1 Ají cubanela picado

3 Tazas de arroz

4 Tazas de agua caliente

Naranja agria

Sal

Preparación:

Sofreír el salami en el aceite caliente, cuando empiece a dorar agrega la cebolla, los ajo, orégano, pasta de tomate, las verduras, alcaparrado, ají, cocina por cinco minutos, agrega el agua caliente, sal y naranja agria.

Cuando hierva agrega sal al gusto, incorpora el arroz, dejar que reduzca el líquido, tapar y cocina a fuego lento por 20 minutos.