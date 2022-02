Parejas de alimentos perfectas para la salud

El hierro vegetal, presente en las espinacas, se absorbe mucho mejor al consumirse con vitamina C. ( SHUTTERSTOCK )

Independientemente de que algunos alimentos son saludables, cuando están combinados con otros generan un efecto superador. Aquí hablaremos de parejas de alimentos que son perfectas.

Hierro y Vitamina C: el hierro vegetal, por ejemplo presente en las espinacas, se absorbe mucho mejor al consumirse con vitamina C, como pueden ser las frutas enteras o jugos de frutas ricas en vitamina C.

Té verde + limón: los antioxidantes del té verde se absorben mucho mejor al acompañarlos con vitamina C, en especial la del limón. Los polifenoles promueven la salud cardiovascular, ayudando a reducir el colesterol y prevenir el cáncer. Por ello, consumirlos juntos incrementa notablemente sus beneficios.

Grasas saludables y Vitamina A: se trata de una vitamina liposoluble, con lo cual se absorbe mejor cuando se consume junto a grasas saludables tales como las que contienen la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas o el pescado. Son buenas fuentes de vitamina A los alimentos de color naranja como zanahorias, calabaza, zapallo (familia de la calabaza) y melón.