Cómo hacer un registro eficaz de las comidas

Estos son tips para llevar un mejor control de lo que comes. ( PEXELS/HELENA LOPES )

Mira cómo hacerlo para llevar un control de todo lo qué comes.

Una de las formas de controlar lo que comes, las cantidades y así bajar de peso, es llevar un registro de cada una de las comidas. Este tipo de registro requiere algo de constancia, pero es muy efectivo.

Registro eficaz de lo que comes

Elige un anotador pequeño, para que puedas llevarlo a cualquier sitio. Puedes realizar una tabla por días o por semanas.

Lleva información nutricional. Deja algún sector libre para poder agregar recetas o indicaciones.

Constancia: convierte estas anotaciones en un hábito y así podrás llevar un registro diario de lo qué comes, las porciones e incluso el dinero invertido.

Recopila recetas adaptadas: quédate con las que más se ajustan a tus gustos.

¡No censures tus anotaciones! Incluso si tienes algún exceso o te has dado algún gusto, anótalo y no te censures. Sólo así podrás tener un registro preciso de todo lo que comes.