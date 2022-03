Los consejos de Harvard para triunfar en una entrevista de trabajo

La Universidad de Harvard, desde su departamento de psicología, redactó un informe con 10 consejos para triunfar en una entrevista de trabajo. Aquí los listamos.

Control de la ansiedad: hay que ensayar previamente para afrontar este momento y perder el miedo escénico. Evitar, bajo todo punto de vista, la sensación de apuro puesto que puede dar la señal equívoca de que en realidad tienes poco interés en la posición.

Atención al lenguaje: hay que responder adecuadamente, eligiendo cuidadosamente los términos y expresiones.

Habla, pero también escucha: una escucha atenta y activa puede marcar la diferencia. De hecho, prima el escuchar sobre hablar, no se trata solo de lo que vayas o tengas para decir, sino también de lo que el reclutador pueda llegar a comentar.

¡Evital as críticas! A veces suele caerse en la tentación de criticar algo de tu anterior trabajo, algo que no es recomendable en esta toma de contacto.

Haz valer tu experiencia: si tienes referencias positivas, es momento de sacarlas a relucir. En el caso de que sea tu primera entrevista y no tengas experiencia laboral, los conocimientos deben cubrir esa parte.

¡Actitud positiva! Sirve para generar confianza y empatía. Sin excederte, no evites sonreír y mostrar tranquilidad.

Muestra tu interés: demuestra que eres la persona idónea para el puesto. Cuenta que has hecho una investigación pertinente sobre la empresa, sobre el puesto y que tienes las condiciones para cubrir las necesidades.

Información previa: va atado a lo anterior. Investiga a la empresa, porque esto demostrará interés pero también conocimiento.

No exageres los elogios: el elogio está bien siempre que sea dentro de los límites lógicos. Explica por qué le darás un plus a la empresa en lugar del plus que la empresa tiene para tí.

Empatía: conviene conectar con la otra persona, lo que no debe ser confundido con confianza, procurando hacer de ese encuentro un momento ameno y distendido.