Haciendo las paces con mis vecinos mayores

El otro di´a escuchaba en un podcast a una de las presentadoras expresarse sobre la generacio´n de los millenial de esta manera: “Son personas poco comprometidas que se caracterizan por su dejadez”. Y otros adjetivos no muy agradables, que llamaron mi atencio´n. Me senti´ juzgada. Y yo no soy Millennial, aunque sí creo que soy un alma de esa generacio´n atrapada en el cuerpo de una cincuentona.

Acostumbrada por mi entrenamiento en Mindfulness a explorar mis sentimientos desagradables y averiguar que´ hay detra´s de ellos, me detuve un poco a observar por qué me habi´a sentido juzgada y hasta cierto punto enojada por sus palabras. Descubri´, como todo aquello que causa revuelo en tu corazo´n, que teni´a que ver conmigo y no con la opinio´n de la anfitriona del podcast.

Recorde´ que cuando mi esposo y yo compramos el departamento donde vivimos ahora, no me agrado´ mucho la noticia de que todos los dema´s propietarios eran personas mayores de 65 an~os. Decrete´ que iba a tener muchos problemas porque tengo ese prejuicio instalado en mi psiquis de que “a los viejos todo les molesta”. Senti´a una sutil preocupacio´n a la que en ese momento no le preste´ mucha atencio´n, que deje´ pasar, enterra´ndola en el subconsciente. Hasta que escuche´ el podcast y eso me hizo reflexionar.

Luego de indagar en mi interior, recordando y hacie´ndome las preguntas correctas y sin miedo, llegue´ a una conclusio´n. Descubri´ que senti´a prejuicio hacia tener vecinos Baby Boomers.

El prejuicio hacia otras generaciones surge si has tenido alguna mala experiencia o repetidas malas experiencias con un representante de dicha generacio´n. Tambie´n, por la tendencia del ser humano de querer amoldar al otro de acuerdo con cómo percibe el mundo y la resistencia de aquel que no quiere ser cambiado. Ejemplos: Mi jefe no contratari´a jama´s a un millenial y la anfitriona del podcast no los entiende, y yo preferiri´a vivir rodeada de personas jo´venes, por citar varios ejemplos.

Entonces, ¿co´mo cerrar la brecha generacional?

? Una comunicacio´n so´lida: lo primero y ma´s importante es la comunicacio´n efectiva sin miedo al rechazo. Esto tiene que venir de ambos lados. La generacio´n ma´s joven necesita presentar sus ideas y la generacio´n de ma´s edad debe aceptar dichas ideas sin juzgar demasiado.

? Respeto a las opiniones de los dema´s: esta´ perfectamente bien estar en desacuerdo, pero al menos deberi´amos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y respetar las opiniones de los dema´s sobre este asunto.

? Evitar la inercia: dejar a un lado esa resistencia que tenemos por aprender algo nuevo.

? Priorizar la relacio´n por encima de las diferencias: entender, aceptar y acomodar.

En cuanto a mi decreto de tener una vecina entrada en edad, que encarnara todo lo que me preocupaba, les cuento que se hizo realidad. ¡La ley de la atraccio´n no falla! No puedo hacer nada para cambiar su forma de pensar y de ser, pero sí puedo hacer algo con las respuestas que tengo antes sus reacciones. Y aunque tratar de practicar lo que promuevo -ser amable, empa´tica, solidaria y asertiva- se hace bien difi´cil en este caso, lo tomo como un aprendizaje.

Aprovechando que estamos hablando de los vecinos, me tomo la libertad de incluirles mi nuevo decreto:

Los residentes de este edificio son personas:

Amables. Siempre tienen una sonrisa y un saludo, a pesar de los di´as malos que todos podemos tener. No existen las quejas ni las cri´ticas, sino las soluciones o un ¿puedo ayudarte con algo?

Empa´ticos. Saben que en este lugar habitan personas diferentes, con distintas edades y por tanto con distintos retos. Si hay algu´n conflicto, se resuelve en el sofa´ de uno de los hogares con una taza de cafe´ y una actitud abierta y conciliadora, sin sen~alar a nadie.

Comunicativos. La comunicacio´n es asertiva, no escurridiza. Se hace cara a cara, sin dejar notas sin firmas en las a´reas comunes o en la puerta del edificio. Todo lo que involucre a cada habitante se hace en consenso y se comunica a tiempo.

Este lugar es un refugio seguro para las mascotas, los nin~os inquietos, los jo´venes son~adores y distrai´dos, las personas mayores y los que salen a trabajar todos los di´as haciendo malabares entre todos sus roles.”

Sie´ntanse libres de compartirlo con sus vecinos. Les abrazo en atencio´n plena,