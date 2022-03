Los deportes recomendados para los más pequeños

Para los más chicos, el deporte es también un momento lúdico, de juego y de dispersión. Hacer deporte les permite también desenvolverse socialmente y generar vínculos, aprender a seguir indicaciones y adoptar hábitos.

En los más pequeños, la competencia no juega un papel importante, aunque no quiere decir que esté completamente fuera de la rutina deportiva. Entendiendo esto, no todos los deportes son aptos y muchos dependen de la edad.

La gimnasia infantil es lo ideal para empezar. De hecho, la gimnasia es la base de todos los demás deportes. Los más indicados, son los siguientes:

Deportes al aire libre: se trata de proponer juegos que se pueden resolver con los movimientos habituales de un niño.

Judo infantil: fortalece los músculos que sostienen el cuerpo y entrena capacidades muy importantes como la coordinación.

Yoga para niños: los expertos afirman que los pequeños pueden hacer yoga a partir de los tres años, aunque solo en relación con otro tipo de ejercicios, como la gimnasia infantil. El yoga para niños por sí solo no es lo suficientemente variado.

Deportes con pelotas: estos deportes desarrollan además la sociabilidad y la competencia. Además, los niños deben ocupar determinados roles en el campo de juego, comunicarse entre sí y practicar la empatía.

Gimnasia olímpica, acrobacia, gimnasia rítmica, ballet: los chicos pueden practicar estas disciplinas a partir de los cinco años. Sin embargo, para comenzarlas tienen que haber desarrollado un buen tono muscular. Además, este tipo de disciplinas fomentan mucho la coordinación.