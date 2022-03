Virgin Nature: Proteína taína (y un empaque a la medida)

Es fácil distinguir la proteína de suero de leche de Virgin Nature entre las demás ofertas del anaquel de vida sana en el supermercado: solo hay que buscar la etiqueta con el taíno. Mientras la mayoría de las ofertas foráneas hace énfasis en los gramos de proteína por porción o la proporción de carbohidratos, la marca local dedica mayor espacio en su embalaje a algo que los dominicanos no estamos acostumbrados a ver en productos relacionados con el bienestar: una referencia a nuestros antepasados indígenas, quienes consumían lo que la tierra, el aire y el agua de Quisqueya tenían para ofrecerles. “Volvamos a nuestras raíces”, dice una leyenda en el empaque. “[A] donde la gastronomía se caracterizaba por sus manjares sin aditivos químicos ni conservantes, brillando por su esencia natural”.

¿De dónde viene esa conexión? “Los taínos guayaban la yuca con la que hacían su casabe, y no modificaban la materia prima de los alimentos para cocinar, que es lo mismo que nosotros ofrecemos”, explicó Gibel Flaquer, gerente de ventas y comunicaciones de Virgin Nature. “Nosotros brindamos productos que no son procesados ni con químicos, ni a altas temperaturas, así que no están modificados a nivel organoléptico. Los dominicanos tenemos mucho tiempo sin saber qué es cocinar sin químicos, sin productos genéticamente modificados, sin excesos de endulzante ni saborizante, y la idea fue devolvernos a nuestros inicios”. De ahí que la marca se fuera por la forma más rápida de comunicar esa propuesta —y, encima de eso, de distinguirse entre la competencia de productos extranjeros con una narrativa que ninguno de ellos podría emular—.

La proteína de suero de leche ha sido el primero de los embalajes de la marca, con más de 35 SKUs, en cambiar de una propuesta tradicional de diseño gráfico a una que apuesta a la historia local —están en fila las mantequillas de nueces, los aceites y las harinas de ingredientes como coco y batata—. Cuando la marca salió al mercado hace unos seis años, las etiquetas fueron realizadas por un diseñador gráfico en Macedonia —aunque quería trabajar con nombres dominicanos, Flaquer recuerda haber tenido dificultad para encontrar suplidores locales que respetaran los requerimientos del brief y los tiempos de entrega—. Esta vez, gracias al trabajo de una diseñadora in-house —la chavonera Kamil Suero—, Virgin Nature se encuentra en el proceso de cambiar toda su línea gráfica de una propuesta futurista de alto contraste a una línea de ilustraciones planas con una paleta de tonos encontrados en la naturaleza. “Con estos dibujos contemporáneos la intención es capturar la atención de un consumidor que quizás hasta ahora prefería comprar esos productos por Amazon”, explicó Flaquer. “Pero yo te estoy dando un empaque moderno y estás consumiendo algo local de calidad exportable, y encima con una historia detrás”.

Pero, ¿por qué ese cambio ahora? Para Flaquer, se trata de una tormenta perfecta: primero, el consumidor de alimentos saludables está prestando mayor atención que nunca a las etiquetas, para comparar el contenido de macronutrientes. Segundo, está cada vez más buscando productos frescos, algo que debe comunicarse rápidamente en la categoría de productos empacados. “Nuestras mantequillas de maní llegan a la góndola recién hechas, y muchas veces los lotes se venden antes de que lleguen a decantarse… pero uno puede tener el mejor producto del mundo, y si no lo resaltas en la etiqueta, no vas a tener éxito”, razonó la empresaria. Y tercero, como consecuencia del cierre de fronteras durante la primera etapa de la pandemia, cuando muchas personas se vieron con la oportunidad escondida de entrar en contacto las bellezas turísticas de Dominicana, hay una re-apreciación de lo que nos hace únicos como país. “Nosotros antes nos avergonzábamos de nuestros orígenes, pero esta situación ha creado un boom que nos ha llevado a abrazar lo nuestro, a enamorarnos de nosotros mismos”, dijo Flaquer. “Todo el que viene aquí se vuelve loco con nuestra cultura y con nuestra gente. Es como que, finalmente dijimos, ‘¡es verdad que somos chulos!’”.

Contenido original de Design Week RD.

Fotos: cortesía de Virgin Nature