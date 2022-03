10 frases para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta no se trata de una fecha para felicitar al sexo femenino, sino más bien de una oportunidad para alzar la voz en apoyo a la lucha por la igualdad de derechos.

En honor a lo que representa este día, hemos seleccionado una lista de 10 frases inspiradoras que grandes mujeres han dejado para la historia que puedes enviar a tu madre, amiga o compañera de trabajo en lugar de la típica felicitación.

"Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No consideran que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz" Malala Yousafzai Activista “

"El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena" Jane Fonda Actriz “

"Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él" Gloria Steinem Periodista “

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar" Angela Davis Filósofa “

"Si al hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no será controlada. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto en vez de como un juego de polos opuestos" Emma Watson Actriz “

"La agenda feminista es sencilla: solo reclama que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre la justicia en lo público y la felicidad en lo privado" Susan Faludi Periodista “

"Oprimidos los hombres, es una tragedia. Oprimidas las mujeres, es tradición" Letty Cottin Escritora “

"Ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos ponemos de pie" Emily Dickinson Poetisa “

"Imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas, si no tuviésemos el peso de las expectativas de género" Chimamanda Ngozi Adichie Escritora “

"La mujer que pasa el día de compras se convertirá en esa mujer; la mujer que pasa el día leyendo y viajando, aprendiendo y hablando con la gente va a ser esa mujer. La segunda es la mujer que realmente quieres ser" Angelina Jolie Actriz “