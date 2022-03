Siete ejercicios para fortalecer la relación de pareja, según científicos

No importa qué tanto se amen el uno al otro, siempre es bueno poner en práctica ciertas acciones que ayuden a consolidar el vínculo amoroso

Para que una relación de pareja funcione hace falta trabajarla. No importa qué tanto se amen el uno al otro, siempre es bueno poner en práctica ciertas acciones que ayuden a consolidar el vínculo amoroso. A continuación, siete ejercicios básicos que pueden fortalecer las relaciones de pareja según la ciencia que reseñan desde el portal estadounidense The New York Times.

1. Mantener un registro de las cosas buenas

No todas las personas demuestran afecto de la misma manera: algunas lo dicen con palabras, otras con acciones. Lo importante es identificar esas cosas que hace tu pareja como muestra de amor, que quizá no reconoces en el día a día. Organizar una cena especial, un regalo inesperado, un gran beso de recibimiento… Lista cinco acciones, grandes o pequeñas, que hizo y te hicieron sentir bien. “No se trata de llevar una lista permanente de lo bueno y malo que hace, pero reconocer los gestos positivos ayudan a proteger la relación de los días malos”, explican.





2. Tomarse de las manos

Tal vez te parezca un gesto simple, pero la verdad es que tomarse de las manos ayuda a consolidar el vínculo que tienes con esa persona especial e incluso a reducir el estrés. Así lo demostró una investigación realizada por James A. Coan, neurocientífico de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Tras monitorear a 16 mujeres casadas para ver cómo tomarse de la mano afecta al cerebro, descubrió que el estrés de recibir una descarga eléctrica era menor cuando la mujer sostenía la mano de alguien. Pero cuando la mujer sostenía la mano de su esposo, el efecto calmante era aún mayor y era similar al efecto de una droga para aliviar el dolor.

3. Aceptar los pequeños problemas

Otra actividad beneficiosa para fortalecer la relación es escribir en un papel dos o tres hábitos molestosos de tu pareja. Identificarlos y hablarlos a tiempo, sin juzgar, ayuda a plantear posibles soluciones antes de que esos problemas terminen afectando la relación. Los investigadores aseguran que el 70 % de los conflictos que las personas tienen con sus parejas nunca se resuelven, pero eso no significa que no se acumulen y creen estrés adicional a la vida de cada uno.

4. Compartir el 'día perfecto'

¿Cómo sería el día perfecto juntos? Respondan cada uno esa pregunta e intenten planificar cada cierto tiempo un día en el que conjuguen las preferencias de ambos. Esto puede servirles como terapia y los ayudará a forjar una conexión más profunda.

5. Leerse el uno al otro

Investigaciones señalan que las personas se acercan más cuando revelan algo sobre sí mismos y comparten nuevos pensamientos e ideas. Realicen el siguiente ejercicio: cada uno seleccione un libro, revista o poema que les guste y luego léanselo el uno al otro. Después de la lectura, tómense un tiempo para hablar sobre sus partes favoritas y porqué escogieron esa lectura.

6. Sentir el latido del corazón del otro

El contacto físico es fundamental para fortalecer las relaciones de pareja. Los expertos aseguran que los conflictos se resuelven más rápido cuando uno de los miembros de la pareja se abraza, se da la mano o se besa. Proponen realizar la siguiente actividad: En un lugar tranquilo, colóquense de pie uno frente al otro. Cada uno debe colocar su mano derecha sobre el pecho del otro, justo sobre el corazón. Lleven su mano izquierda a su propio pecho y cubre la mano de tu pareja. Pasen el siguiente minuto mirándose a los ojos mientras sus manos descansan sobre el corazón y las manos del otro. Traten de no reírse ni hablar. Sean conscientes de la respiración de los demás. Estén tranquilos juntos. Cuando se cumpla el minuto, respiren. Discutan cómo se sintieron al experimentar esta conexión no verbal entre sí.

7. Practicar el agradecimiento

Reconocer las cualidades positivas de tu pareja, además de hacerla sentir valiosa y querida, también te permite saber que dentro de sus defectos hay muchos aspectos por los cuales lo quieres a tu lado. Tómense el tiempo para escribir tres cosas de la otra persona por la que se sientan agradecidos y luego lean lo que escribieron el uno al otro. Este es un ejercicio que los hará sentirse más conectados.