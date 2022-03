Aileen Santana: una mujer que lleva el volante de su vida

La lucha por la igualdad lleva más de un siglo. En principio, las manifestaciones buscaban que las mujeres tuvieran derecho a tener una voz y a votar; y en la actualidad, esta batalla está especialmente orientada a que todos, sin distinción de género, puedan tener las mismas oportunidades.

Pero, ¿cómo se logra esa igualdad en una sociedad que estereotipa una labor? Actualmente uno de los sectores que hace una segregación ocupacional entre géneros es el transporte, predominado por hombres.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y el Caribe, las mujeres representan entre el 7.5 % y el 17.5 % de los empleados del sector transporte, dependiendo del país.

A propósito de que en esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por la lucha en pie de igualdad con el hombre, Diario Libre cuenta la historia de Aileen Santana, una dominicana que recorre su camino laboral en el sector transporte.

Aileen Santana. (FUENTE EXTERNA )

Aileen Santana es una mujer que ha luchado para trabajar lo que le apasiona: conducir. Al entrevistarla explica que su vida en el mundo del transporte de carga comenzó cuando su madre compró un pequeño camión que ella manejaba.

Luego de salir embarazada y finalizar una relación de abuso, llega a su vida la oportunidad para ingresar al mundo laboral como conductora: “Vi un anuncio en la OMSA solicitando mujeres conductoras de autobuses, y es donde fui a llevar mi CV, ese mismo día me examinaron e inicié a laborar. Ahí duré cinco años”.

"Hago lo que me apasiona, me siento segura, empoderada y sobre todo motivadora, llena de orgullo" Aileen Santana Chofer de patana de doble cola “

A pesar de haber ejercido otras funciones, su trabajo como conductora en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) le abre las puertas para entrar a Propagas, donde aprendió a conducir patanas. Esta experiencia funcionó como camino para ejercer actualmente el rol patanista de doble cola en la Cervecería Nacional Dominicana.

“Una compañía de combustible también le dio la oportunidad a las mujeres y es ahí donde aprendí a conducir patanas, dure cuatro años. Luego en Cervecería Nacional Dominicana me abrieron las puertas y es donde aprendí a operar las doble colas, aquí tengo seis años y soy la embajadora de nuestro programa Mujeres Al Frente, donde se les da oportunidad a más mujeres para aprender a conducir vehículos pesados”, cuenta Santana.

Lo más difícil

Dentro de las trabas que ha tenido en el camino para ejercer y mantenerse laborando en un “trabajo de hombres”, Aileen destaca lo siguiente:

El machismo: el mito de que no podemos. Muchas veces algunos compañeros y colegas demuestran su molestia porque una mujer también pueda realizar este tipo de labor.

Pocas oportunidades: muchas empresas nos cierran las puertas por ser mujer.

Subestimación: siempre a los choferes nos juzgan y nos condenan.

La familia: en el inicio a mi familia no le gustaba lo que realizó. Siempre han considerado que es un trabajo difícil.

Su miedo

“Mi mayor temor es un día no llegar. No volver a casa y que mi hija quede desamparada, sin un techo, sin alguien que se ocupe de su universidad”, dice.

Su sueño

“En un futuro me gustaría crear una fundación para ayudar a mujeres maltratadas. Pero antes quiero crear una escuela para enseñar a mujeres a conducir patanas”, afirma.

Con este trabajo quiere seguir llevando el ejemplo y motivando a las mujeres para que entiendan que, “sí se puede, es posible trabajar, hacer lo que te gusta sin necesidad de llegar a hacer cosas malas”.

Además, Aileen espera que poco a poco se vayan desmontando los mitos y las creencias de que una mujer no puede conducir vehículos pesados o realizar este tipo de trabajo. Para abrir nuevos caminos a mujeres de todo el país.

"Detrás de ese volante hay un ser humano que, sin importar las adversidades, las condiciones del tiempo, la fecha o el estado de salud, lleva la mercancía que la gente necesita; y al final somos seres humanos con familias" Aileen Santana Chofer de patana de doble cola “

Con su historia quiere motivar a las mujeres: “Les exhorto a las mujeres que luchen por sus sueños. Que no se dejen menospreciar, que no tengan temor y que siempre lleven el mejor de los ejemplos a sus hijos”.

Mujeres extremas al volante RD Además, es CEO de un grupo de conductoras “Mujeres extremas al volante RD”, estas mujeres fueron cajeras en la OMSA y se motivaron por Aileen para aprender a conducir y trabajar de esto: “Dos de ellas también son choferes en cervecería y otras son operadoras de grúas, de camiones, trompos de cementos, mecánicas y aspirante a ser conductoras”.

Ganarse el respeto

Aunque parece un chiste “ganarte el respeto” de un grupo, cuando entras a formar parte de un sistema que se supone no te pertenece, o no es para ti, este es un término muy utilizado. En el caso de Santana, lograr que la valoren y la respeten fue una tarea difícil.

“Muchos dudaban de mi capacidad, pero me los he ido ganando a base de coraje y de mucho valor”. Actualmente sus compañeros les brindan el apoyo, la protegen, la invitan a eventos familiares y la hacen parte de los diferentes grupos de camioneros que hay: “Camioneros de sangre azul”, “Los supertucanos”, “Los rompe cruceta”, “Club camionero del cibao”, “Los reyes del camino” y muchos más.

Madre soltera

Aileen Santana y su hija. (FUENTE EXTERNA )

Aileen Santana es una de las mujeres que se une a la alta cifra de madres solteras del país. Al igual que otras dominicanas, su trabajo es el sustento de su madre y su hija.

Al ser cuestionada sobre el principal obstáculo de su trabajo, comenta que poder encontrar la fuerza para, en momentos de vulnerabilidad, continuar firme: “Cada vez que me pienso en decaer recuerdo que mi hija me necesita. Necesito continuar llevándola de la mano con sus estudios, que no es nada fácil. Me pusieron mil trabas al momento de solicitar una beca para la universidad de Canadá donde mi hija fue acepta”, dice.