Errores comunes a la hora de tomar cerveza

Entre otras cosas, no debes guardarla durante mucho tiempo puesto que pierden sus propiedades organolépticas. ( SHUTTERSTOCK )

¿Te gusta la cerveza? Muchas personas cometen errores comunes al consumirla. Aquí te los listamos, para que los evites y la disfrutes al máximo.

Enfrías la jarra en el congelador: no es la mejor opción. Si el vaso está muy frío, no se forma la espuma. La cerveza debe estar fresca, no el vaso.

Almacenas mucho: no debes guardarla durante mucho tiempo puesto que pierden sus propiedades organolépticas, y mucho menos almacenarse en un lugar demasiado luminoso o en un envase que deje pasar la luz.

Debes humedecer la copa: en lugar de guardarla en la heladera, debes mojarla con un poco de agua fría y arrojar el agua. La cerveza se deslizará mucho mejor, no perderá fuerza ni se descarbonatará.

Crees que engorda: si la consumes de manera moderada, puede ser una bebida ideal. El error consiste en la manera de consumirla. Cuando sales, no bebes sólo un poco y la combinas con alimentos muy grasos.

Le quitas la espuma: ¡Imperdonable! Es fundamental que la cerveza tenga espuma. Una capa de unos 2 centímetros protegerá tu bebida de la oxidación y mantendrá los sabores.