Errores comunes matinales que no te dejan perder peso

A la hora de bajar de peso, todos tus hábitos importan. Aquí hablaremos de algunos errores matinales en los que caen muchas personas y que atentan contra sus objetivos.

Dormir 5 minutos más: si prolongas este hábito, puede ser contraproducente. Esos minutos de más podrías aprovecharlos para hacer un buen desayuno o incluso un poco de ejercicio. Lo ideal, de hecho, es despertar 15 minutos antes de lo acostumbrado, para poner en práctica algún hábito que ayude a mejorar el ritmo del metabolismo.

No hidratas tu cuerpo: el consumo de agua en horas de la mañana ayuda a rehidratar el cuerpo para que funcione sin dificultades a lo largo del día. Los beneficios son mayores si se le agrega jugo de limón o alguna planta depurativa.

No desayunas bien: es fundamental para mantener un buen funcionamiento del metabolismo y, además, esta comida es la que provee al cuerpo de energía. Reemplazar el desayuno por un café con galletas ralentiza el metabolismo e impide bajar de peso.

Meriendas poco saludables: estas pequeñas comidas le dan al cuerpo un plus de energía y nutrientes para que continúe su trabajo sin dificultades. El problema es que muchos no saben elegirlas y terminan ingiriendo alimentos llenos de calorías y sustancias artificiales. No está bien consumir panes, frituras o bebidas llenas de crema y calorías. Lo ideal es consumir piezas de frutas y vegetales, o barras de cereal integral.