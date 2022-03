Nuestro cuerpo ya no necesita estas cosas, pero aún las tenemos

Hay cosas que antes tenían una función útil y hoy ya no la tienen. ( FREEPIK )

Siguen estando allí, pero ya no son imprescindibles.

El cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de los años. Por esa razón, hay cosas que antes tenían una función útil y hoy ya no la tienen. Aquí mencionamos 3 ejemplos claros.

Tenemos músculos en las orejas: no son todas las personas, pero muchas tienen tres músculos alrededor de las orejas que hoy en día no tienen ninguna función útil. Se estima que antes funcionaban para dirigir las orejas y agudizar el oído y se cree que perdimos esta habilidad puesto que ya no estamos amenazados por depredadores ni tenemos la necesidad de cazar.

Coxis: es un hueso al final de la médula espinal y literalmente son los restos de la cola que tenían los antepasados, la cual funcionaba para mantener el equilibrio. Caminando de pie, ya no se necesita este apoyo.

Muelas del juicio: en la parte posterior de la mandíbula, se desarrollan con el crecimiento. Generalmente aparecen cuando llegamos a la edad adulta, aunque en algunos casos no se desarrollan nunca. Se usaban antiguamente para masticar plantas, pero hoy no se necesitan para nada y de hecho son bastante molestas y pueden generar varios problemas y fuertes dolores.