Cómo combatir el estigma en la salud mental

En torno a la salud mental todavía giran muchos mitos. Son justamente esas falsas creencias las que dan traste al estigma, el cual supone una de las mayores barreras que impiden a las personas con enfermedades mentales buscar ayuda para llevar una mejor vida.

Conversamos sobre el tema con el doctor Tirso Ventura, médico psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital clínico de Zaragoza, España, quien nos habla de la estigmatización de las enfermedades mentales y cómo combatirla.

¿Qué es el estigma?

El estigma es algo que está mal visto. Es la asociación negativa entre una persona o un grupo que tiene una característica en común, en este caso, una enfermedad mental.

La salud mental principalmente carga el estigma de la incapacidad, la violencia y la irresponsabilidad. ¿Por qué y qué hay de cierto?

El problema no es la ignorancia, el problema son los prejuicios. En primer lugar, sobre la incapacidad hay que aclarar que depende de qué enfermedad sea. Hay pacientes bipolares que pueden parecer estar locos, pero con medicación pueden desempeñarse como cualquier otra persona dentro de la sociedad. Esto quiere decir que no necesariamente una persona con una enfermedad mental no pueda desarrollarse en una actividad laboral; al contrario, insertarse en el mercado laboral los ayuda muchísimo.

La violencia es otro de los prejuicios en torno a los enfermos mentales. Estudios que se han realizado para determinar si estos pacientes comenten más actos de violencia que la población general demuestran que no. Lo que sucede es que cuando el enfermo mental es victimario, se enfatiza su condición y se sobreentiende que su accionar estuvo influenciado por su condición.

Sobre la irresponsabilidad, hay determinados pacientes que pueden tener deterioro cognitivo, (por ejemplo) pacientes con demencia, que no son capaces de razonar, de comprender o de apreciar su enfermedad. La irresponsabilidad se relaciona con determinadas fases de una enfermedad.

¿Cuáles son las consecuencias?

La consecuencia en cualquier estigma es la marginación. Si algo está mal visto, uno se intenta separar de ello, y esa es la peor manera de integrar a los pacientes con dificultades o con discapacidades. Un paciente con algún trastorno mental puede aportar mucho a la sociedad y hay ejemplos. Tendríamos que combatir el estigma hablando de la cantidad de pacientes con enfermedades mentales que han contribuido a la sociedad, Van Gogh, el pintor, por ejemplo.

La pandemia ha desatado una crisis de salud mental en el ámbito mundial. ¿Cómo valora el abordaje que se le ha dado a este tema en los últimos dos años?

El COVID-19 ha sido muy duro y ha sido muy largo. Hay muchos casos ahora de trastornos adaptativos, de ansiedad y depresión, debido al cansancio. Sí hay más demanda ahora que hace dos o tres años. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Hay que descansar, hacer más ejercicio físico y comer bien. La gente debe entender que, si hace falta apoyo psicológico para salir fortalecidos del trauma, hay que hacerlo, y no pasa nada.

¿Qué se puede hacer para combatir el estigma?

Primero, una manera sería con educación, poner ejemplos claros de que hay formas de tratar su enfermedad, de salir adelante con tratamientos, medicamentos y apoyo social. Yo creo que poner ejemplos de la comunidad y de personas famosas ayuda muchísimo. Otra manera es tratarlos igual que como se trata a otros pacientes. Que se le de atención si necesita ingreso de corta estancia en un hospital general o recursos, igual que como se hace con los pacientes de cáncer, por ejemplo.

¿Quién es Tirso Ventura? Es médico psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital clínico de Zaragoza, España. Además, es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Fue invitado a República Dominicana por el Instituto de Salud Mental y Telepsicología (Isamt) para desarrollar actividades de apoyo a la salud mental en personas con cáncer.