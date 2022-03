¿Se necesitan realmente 10,000 pasos diarios?

Uno de los ejercicios más difundidos indica que, para estar saludables, se requiere hacer al menos 10,000 pasos al día. De hecho, muchas aplicaciones móviles o relojes hoy vienen con un contador de pasos para llevar este registro, pero ¿es realmente efectivo?

Un estudio de la Universidad del Estado de Arizona en el año 2004, reveló que se considera que adultos sanos que caminen menos de 5,000 pasos llevan un estilo de vida sedentaria, aquellos que llegan a 7,500 tienen una actividad baja; hasta 10,000 una actividad algo activa y más de 10,000 son considerados activos y muy activos.

Sin embargo, especialistas aseguran que la actividad de los 10,000 pasos es un parámetro antiguo; es una teoría porque no comprueba nada y se toma como parámetro para tener una vida activa y salir del sedentarismo.

Lo que se recomienda es un mínimo de 30 minutos diarios de entrenamiento o 1 hora, 3 veces por semana. De esta forma, en una semana se completan 3 horas de entrenamiento. Lo ideal es 1 hora diaria para trabajos de fuerza y flexibilidad.

Mitos sobre los 10,000 pasos

No tiene en cuenta la zancada, ni se especifica qué tipo de pisada debe ser. No se marca la velocidad ni el ritmo de esos 10,000 pasos, no se habla de la frecuencia, ni si deben ser continuos o distribuidos a lo largo del día. Pensar que con tan sólo realizar 10,000 pasos al día se está ejercitando el cuerpo de manera completa es erróneo.