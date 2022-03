Día Mundial del Agua: consejos para hacer mejor uso de ella

Hay varias formas de ahorrar agua: algunas quizá ya las conocías, otras puede que no

Hoy, como cada 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha que tiene como propósito crear consciencia sobre la importancia de este recurso. ¿Qué podemos hacer desde casa para mejorar el uso del agua? Hay varias formas: algunas quizá ya las conocías, otras puede que no. Aquí las listamos.

En la cocina

Cuando friegues los platos, en lugar de dejar la llave abierta, primera enjabona con ella cerrada y luego abre para enjuagar. Para descongelar los alimentos, no los pongas bajo el chorro de agua: mejor sácalos de la nevera con tiempo suficiente. En caso de que debas acelerar el proceso de descongelación, llena un recipiente con agua. Igual si vas a lavar frutas y verduras. El agua que usa para hervir vegetales puede reusarse para cocinar otros alimentos.

Al ducharte

Si en casa tienes calentador, opta por almacenar en recipientes el agua que sale fría mientras esperas que salga la caliente. Esa agua la puedes utilizar luego para fregar o limpiar el piso. Otras formas de ahorrar al momento de ducharte es cerrar el grifo mientras te enjabonas y cronometrar tus baños: cuatro minutos son suficientes para quedar totalmente aseado.

Coloca una botella en la cisterna del inodoro

Muchos inodoros ya vienen con sistema de doble descarga. En caso de que los de tu hogar no tengan este sistema, puedes recurrir al método de llenar una botella de plástico con arena, cerrarla e introducirla en la cisterna del inodoro. Al haber menos espacio disponible, cabrá menos agua y por lo tanto se usará menos al momento de descargar.

Evita usar la manguera

Ya sea para regar el césped, lavar tu vehículo o bañar a tu mascota, evita usar la manguera. Te sorprendería saber los litros de agua que se desperdician cuando utilizas la manguera, por eso lo recomendable es que llenes cubos de agua.

Cierra las llaves de paso

Si tienes un grifo que gotea, repáralo cuanto antes. En caso de que no puedas, cierra la llave de paso. Es mucha el agua que puede desperdiciarse con una pequeña fuga. Otra ocasión en la que es recomendable cerrar las llaves de paso es si te vas de viaje por varios días; así te cercioras de que no se desperdicie nada mientras no estés en casa.

Al usar la lavadora

Al momento de lavar, acumula la suficiente cantidad de ropa para encender la lavadora. Asimismo, para ahorrar agua evita exceder la carga de tu lavadora y utiliza un buen detergente que genere poca espuma para que se disuelva rápido y no sea necesario gastar más agua de la necesaria.