Cinco trucos mentales para vencer la pereza al hacer ejercicio

¿Cuántas veces has dicho que el lunes empiezas el gimnasio y ese lunes nunca llega? Probablemente muchas y no te culpamos, pues la verdad es que no eres el único que se encuentra en esa situación. El problema es que, la mayoría de las veces, no encontramos la motivación suficiente para hacer ejercicio y, si lo hacemos, nos dura apenas unos días, para posteriormente volver a la posición inicial.

¿Estás cansado de que la pereza pueda más que tus ganas de estar activo? Recopilamos cinco trucos mentales que te ayudarán a motivarte para hacer ejercicio que comparten desde el portal MujerHoy.

1. Plantéate objetivos realistas

Fijar objetivos que te saquen de tu zona de confort es excelente para mantener la motivación. Eso sí, las metas que plantees deben ser realistas y alcanzables. Por ejemplo, no puedes pretender correr seis kilómetros el primer día de ejercicio. Ir poco a poco ayuda a no desanimarte cuando no logres hacer lo que te propusiste al principio.

2. Anota el progreso

Ve anotando todos los avances que tengas para comprobar lo que has mejorado a lo largo de la semana. Cuando los cambios son de a poco, muchas veces cuesta darnos cuenta por nosotros mismos. Llevar un registro te animará a continuar.

3. Diviértete

El ejercicio no tiene porqué ser aburrido; de hecho, divertirte mientras lo haces es lo que ayuda a mantenerte motivado. Para eso necesitas cambiar tu mentalidad sobre el ejercicio: en lugar de verlo como una obligación, velo como una actividad que te ayudará a estar y sentirte mejor.

4. Ten un lenguaje positivo

La mente es muy poderosa, por lo que cuando te dices a ti mismo que no puedes, esa idea se queda grabada en tu cerebro y al final te lo terminarás creyendo. Así que deja a un lado el lenguaje negativo y sé tu propio coach motivacional.

5. Mantén la concentración

Mientras estés haciendo ejercicio, olvídate de las preocupaciones y todo lo que te cause estrés. Puedes poner música que te guste y concentrarte solo en lo que estás haciendo, así será más fácil terminar el entrenamiento, además de que rendirás mucho más.