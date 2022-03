La conducta de Will Smith en los Oscar, ¿masculinidad tóxica?

Will Smith durante la gala de los Oscar. ( GETTY IMAGES )

La bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar ha generado opiniones encontradas. Por un lado, están los que apoyan el accionar del actor, basándose en que toda acción trae una reacción y como hombre era de esperar que no se quedara de brazos cruzados ante una ‘burla’ hacia su esposa. Por otro lado, están quienes lo consideran un claro ejemplo de machismo y masculinidad tóxica.

Según un estudio del Journal of School of Psychology, la masculinidad tóxica se define como “la constelación de rasgos masculinos socialmente regresivos que sirven para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la homofobia y la violencia sin sentido". Se trata de un término que se utiliza para describir rasgos masculinos exagerados que muchas culturas han aceptado o incluso glorificado.

Este concepto le da importancia a la masculinidad basada en la fuerza, el control, la virilidad sexual y la falta de emociones, mientras que condena los sentimientos y las cosas que la sociedad encasilla como “femeninas”.

Además de la golpiza, el discurso de Will luego del incidente ha causado revuelo entre los especialistas de la conducta humana. “Sé que para hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de soportar el abuso y que la gente diga cosas locas sobre ti... Pero el amor te hace hacer cosas locas”, expresó el actor. El problema, según los psicólogos, radica en esa última oración, en la que da a entender que como 'macho alfa' es su deber defender sin importar qué a su hembra.

Tal y como lo expresa la psicóloga feminista española Nagua Alba en su cuenta de Twitter, el comportamiento del actor no se debe banalizar. “(Will) asume que Pinkett no es un sujeto con capacidad de decidir si responder o no y cómo a una broma sobre ella, sino una posesión suya a la que él debe defender. Y lo hace con violencia”.

Su planteamiento continúa explicando que, encima de que reaccionó de la peor manera, después justificó su conducta violenta con un discurso en el que señaló que lo hizo por amor, “mismo discurso que lleva siglos justificando la violencia machista”, explica Alba.

¿Qué problemas puede traer consigo la masculinidad tóxica? Muchos, ligados tanto a la salud mental como física. Un niño u hombre que se aferra a este perfil machista puede enfrentarse a problemas psicológicos tales como depresión, poca sociabilidad, estrés y ansiedad. Por otro lado, entre las consecuencias físicas está el hecho de no buscar ayuda para posibles problemas de salud, para evitar ser vistos como débiles.

Los especialistas coinciden en que eliminar las conductas propias de este concepto no se logra de la noche a la mañana. Requiere un trabajo constante que empieza por la crianza de niños y niñas lejos de los patrones de pensamiento machista y dejando que sean ellos mismos quienes definan su identidad.