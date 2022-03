¡Cuidado! Esto puede provocar la muerte durante las relaciones sexuales

Tener relaciones sexuales es una práctica placentera; sin embargo, en algunas ocasiones puede terminar en tragedia. Como sacadas de un episodio de la serie “Mil maneras de morir”, hay historias curiosas verídicas (quizá no demasiadas, pero las hay) de quienes han muerto en plena actividad sexual. ¿Qué puede provocar la muerte durante el sexo? A continuación, listamos cinco motivos.

Infarto

Las relaciones sexuales solo son responsables de uno de cada 10,000 infartos en todo el mundo, pero entre todas las razones que señalaremos esta es posiblemente la más común. Como ocurre en toda actividad física, durante el sexo se incrementa la frecuencia cardíaca. Dicha frecuencia puede alcanzar los 130 latidos por minuto durante los 10 o 15 segundos del orgasmo. Hombres y mujeres tienen las mismas respuestas cardiovasculares.

Así lo explica el cardiólogo francés del Hospital Ambroise-Paré de Boulogne Fabien Guez al portal InfoSalus, quien asegura que esos datos pueden variar en función de numerosos aspectos como la edad, la condición física o la postura.

Atragantarse con un condón

Poner o quitar el condón con la boca es un juego sexual que puede tener consecuencias fatales. Tal y como reseña el portal Información, tanto hombres como mujeres han fallecido atragantados por un preservativo. Se han registrado algunos casos de personas que se asfixiaron luego de succionar el condón durante el sexo oral.

Fractura del pene

Sí, el pene puede fracturarse. Aunque se trata de una parte del cuerpo que no tiene huesos, puede producirse una rotura al aplicar una fuerza excesiva y tangencial al pene en erección. Javier Romero Otero, miembro de la Asociación Española de Urología, explica a InfoSalus que las fracturas de pene suelen producirse durante el acto sexual, cuando el hombre se encuentra tumbado boca arriba y la mujer está encima.

Con acudir a emergencias inmediatamente ocurre la fractura es suficiente para que no haya daños mayores. Sin embargo, el doctor explica que a veces el hombre se niega a visitar un centro de salud por vergüenza o miedo, y es entonces cuando podría derivar en complicaciones renales y estas a la muerte.

Asfixia

Para muchos es excitante la hipoxifilia, una práctica que consiste en disminuir la respiración durante la actividad sexual, dicho de otra manera, ahorcar hasta casi privarlas. Lo que sucede con esto es que cortar la respiración supone un riesgo, dado que la mayoría de las personas no conoce el límite exacto donde se para el corazón.

Según estadísticas ofrecidas por las autoridades médicas de Estados Unidos, unos 1,000 jóvenes mueren accidentalmente en referido país cada año por culpa de la asfixia erótica.

Utilizar juguetes sexuales extraños

En la cama, se vale ponerse creativo, pero no demasiado. Según cuenta a EFE la sexóloga Ana María Caro, es más común de lo que se cree el uso de objetos que, en principio, pueden parecer extraños como juguetes sexuales. Muchas de las personas que usan estos objetos raros no son conscientes del daño que se están causando y no acuden al médico hasta que ya hay un daño mayor.

Y es que, de acuerdo con la especialista, introducir en la vagina o el ano objetos pequeños, frágiles, con aristas o que simplemente no hayan sido diseñados para esos fines, supone un gran riesgo. Un ejemplo de ello es un accidente reportado en Alemania, de un hombre que mató a su mujer tras utilizar un objeto con púas como juguete sexual.