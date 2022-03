Chef Tita: “Seguiré trabajando hasta lograr ese gran reconocimiento mundial de la cocina dominicana”

Chef Tita se convierte en la primera cocinera dominicana en subir al gran escenario del cónclave más importante de gastronomía mundial, Madrid Fusión 2022, espacio en el que únicamente participan chefs escogidos por las máximas autoridades de ese relevante congreso que se ha consolidado como la gran cita anual por su contribución a la creación de una escena global de la alta cocina.

Un honor al que ha contribuido el reconocido crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, quien ha dicho: “Hemos escogido a Chef Tita para subir al escenario principal de Madrid Fusión porque es un referente mundial, una gran conocedora de sus raíces, con una profunda pasión y dominio de su cocina y de las técnicas modernas que hacen posible una interpretación contemporánea de la cocina tradicional dominicana distintiva por sus sabores, cualidades que no están al alcance de muchos cocineros”.

¿Es tu primera vez en Madrid Fusión? ¿Cómo llegas a este gran escenario gastronómico?

No es mi primera vez. En el año 2017 tuve la oportunidad de representar a República Dominicana con una conferencia que se tituló “RD: Raíces, matices y contrastes”, aunque fue en la sala Polivalente, que no era la principal. Pero ahora me invitan al gran escenario donde se suben los grandes cocineros del mundo, grandes referencias gastronómicas, y se trazan las tendencias mundiales. A este gran escenario llego porque me invita José Carlos Capel, el presidente de Madrid Fusión, quien después de verme en una ponencia en Huelva, me comentó que me iba a invitar a contar en Madrid Fusión sobre la gastronomía dominicana y todo lo que he venido trabajando, algo que me llena de orgullo y me encanta porque siempre ha sido un sueño para mí.

Tu participación reafirma que tu trabajo es influyente. ¿Están cambiando las cosas para la gastronomía dominicana?

Creo que sí, que mi trabajo ha influenciado a muchos jóvenes de la República Dominicana y de otros países del mundo, que me ven como un referente por el trabajo que he hecho de reinventar las recetas criollas, de rescate del patrimonio gastronómico y por hacer una cocina con autenticidad y muchísimo amor, apoyando siempre la cadena de valor, nuestras raíces y de dónde venimos. Claro que sí, están cambiando mucho las cosas, se está generando identidad, la gente está abrazando con orgullo eso que nos identifica como dominicanos; cada vez hay más cocineros que quieren trabajar la cocina dominicana y con el producto local. Pienso que ha habido una revolución en la gastronomía dominicana, pero sobre todo en la apreciación de nuestra cultura gastronómica, donde la gente puede apreciar que se puede salir a comer comida dominicana y valorar la gastronomía criolla.

¿Nos puedes decir cuáles fueron los puntos claves de tu ponencia “República Dominicana despertando los ancestros"?

Me enfoqué mucho en la parte ancestral y las influencias que hemos tenido en la cultura gastronómica, pero sobre todo mi foco estará en la gastronomía y en la belleza natural y turística de la República Dominicana.

¿Con qué productos, influencias y menú local sorprendiste al público en tu demostración-degustación?

Con productos como la bija, el cilantro ancho, también con las raíces, la guáyiga, la jagua, el cacao de exportación dominicano y cuatro o cinco variedades del aguacate de exportación de RD, con sus características organolépticas. Cada plato tiene una historia que contar y ha sido hermosísimo poder expresarlo.

¿Estamos por fin encauzados para demostrar que la cocina criolla tiene mucho que decir y ofrecer?

Sí, estamos 100% seguros de la calidad, la diversidad y la capacidad que tenemos, sobre todo de que la nuestra es una gastronomía exportable, que se queda en la memoria gustativa de quien la prueba.

¿Tiene límites la imaginación de Chef Tita?

Yo creo que no, la imaginación forma parte de la creatividad y de los sueños y para mí no existen límites porque me encanta crear, hacer cosas distintas. Amo mi país y voy a seguir trabajando todo por él hasta lograr ese gran reconocimiento mundial de la cocina dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/30/alex-atala-y-otro-en-un-escenario-5e48c16b.jpg Chef Tita junto a grandes nombres de la gastronomía mundial. (FUENTE EXTERNA)