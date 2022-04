Seis errores que impiden que te alcance el sueldo

Acompáñame a leer esta triste historia. Llega fin de mes, María cobra su sueldo como de costumbre y tiene un montón de planes de lo que hará con él. Los días empiezan a correr y el dinero de María se va reduciendo poco a poco sin que se dé cuenta de en qué se le está yendo. Todavía falta una semana para que María cobre de nuevo, pero ya no tiene dinero. Se dice a sí misma que la próxima quincena no puede pasarle lo mismo. Llega el 15, cobra y se repite la historia.

Sí, seguro te sientes identificado con María y no te culpamos. Cada año, los precios de los artículos y los servicios que compramos y utilizamos sufren variaciones, lo que es parte normal de la economía. Sin embargo, si no cuidas ni le prestas atención a tus finanzas personales, puedes caer en el ciclo de gastar cada vez más, sin necesariamente saber en qué se va tu sueldo completo.

“Los últimos dos años ha tomado más relevancia esto por el aumento en los precios de los artículos y servicios que consumimos por situaciones tanto locales como globales”. Así lo explica el economista y asesor financiero Giancarlo Jiménez, creador del espacio @thefinancecourse, quien lista seis errores comunes que impiden que tu sueldo te alcance.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/personas-sentadas-en-una-mesa-de-madera-d3b7fa3f.jpg

1. No contar con un presupuesto

Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, no se mejora. La única manera en la que puedes saber en qué estás gastando tu sueldo es si tienes un presupuesto para todo el año desglosado de manera mensual para saber con cuánto te quedas cada mes y no sobregirar tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

2. Adoptar la filosofía de “me lo merezco”

Aunque trabajamos mucho para nuestro sueldo, y no todo en la vida es trabajo, hay que tener cuidado con esta mentalidad. Está perfectamente bien que utilices el dinero disponible para gastar/invertir en lo que quieras. El problema está en la falta de planificación. Si quieres algo que representa un gasto muy alto, como por ejemplo un viaje, un carro, una prenda de ropa o un artículo electrónico, la mejor mentalidad es “¿cómo puedo adquirirlo?” en vez de “lo compro ahora y después resuelvo”.

3. No planificar las compras del supermercado

Ir al supermercado sin una lista de lo que realmente necesitas o quieres te induce a comprar todo menos lo que necesitas. Es de suma importancia saber de antemano qué hace falta en la casa antes de entrar al supermercado para asegurar que tu sueldo alcance para todo el mes. Otro consejo de valor es hacer compras semanales en lugar de mensuales. Esto porque cuando haces grandes compras es muy probable que termines llevándote a casa productos que al final no vayas a consumir, así que lo mejor es hacer compras pequeñas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/una-mujer-con-una-sombrilla-en-la-mano-3d51f37b.jpg

4. Aumentar el estilo de vida sin aumentar los ingresos

Esto va muy relacionado con el segundo punto de este artículo. Muchas veces creemos que sólo avanzamos si nuestro estilo de vida avanza también, lo cual puede ser cierto. Sin embargo, el problema viene cuando aumentas tus gastos manteniendo el mismo salario. Debes buscar la manera de aumentar tus ingresos, ya sea en tu propio empleo o a través de otra fuente de ingresos para poder mejorar tu estilo de vida en vez de querer mejorar tu estilo de vida y tener la esperanza de que algún día tus ingresos te alcancen.

5. No aprovechar el transporte público

El precio del combustible va en aumento y tu sueldo probablemente sigue siendo el mismo, así que considera evitar el gasto excesivo utilizando el transporte público siempre que puedas. Si, por ejemplo, tu lugar de trabajo queda cerca de una estación del metro, puedes desplazarte hasta la estación más cercana de tu residencia en tu vehículo, dejarlo estacionado y hacer el trayecto hasta tu trabajo en metro. Resulta mucho más barato y es mejor para el medio ambiente.

6. No contar con un fondo de emergencia

Las emergencias existen…y ocurren. Puede ser una situación de salud, un tema del hogar, una reparación del vehículo. Como dice la Ley de Murphy, si algo puede pasar, va a pasar, tarde o temprano. No contar con un fondo de emergencia te obliga a utilizar tu sueldo para resolver económicamente.

El problema está en que esto disminuye la posibilidad de pagar los gastos fijos, como el alquiler, el supermercado, la gasolina, entre otros. Si no tienes dinero disponible, incurres en deudas y esto puede ser un espiral peligroso del cual te sea difícil salir. Por eso lo más recomendable es que crees y mantengas tu fondo de emergencia. Es más fácil ‘rellenar’ tu fondo que pagar una deuda.