Cinco errores que debes evitar al terminar una relación de pareja

Terminar una relación de pareja casi siempre es un proceso doloroso para ambas partes. Sin embargo, así como pasa con cualquier otro tipo de duelo, la manera en la que lo manejes puede hacer una gran diferencia respecto al tiempo que te tome superarlo y la cantidad de angustia que sientas.

Así lo aseguran desde la revista especializada en psicología 'Psychology Today', en la que elaboran una lista de errores que se cometen al terminar una relación, tan comunes como fatales, que en lugar de ayudar, prolongan el sufrimiento y te impiden seguir adelante. A continuación, los listamos:

1. Creer que no encontrarás a alguien mejor

Después de una ruptura, pasa por la mente de la mayoría que no encontrará a alguien mejor. Es entonces cuando debes pensar que si la relación terminó, fue por algo, y aun la ruptura haya sido por un comportamiento tuyo, no actuaste en el vacío. En lugar de pensar que no encontrarás a alguien mejor, define cuales son los rasgos y cualidades que buscas en una pareja. Saber a quién estás buscando te ayuda a reconocer cuando aparece y puede evitar que pierdas el tiempo con personas que no encajan bien.

2. Pretender ser mejores amigos

No se trata de que sean enemigos, pero al menos al principio es importante que haya contacto cero con esa persona. Si bien es cierto que es posible ser amigo del ex, esa amistad no puede surgir de manera genuina hasta que hayas sanado. Esto porque la expectativa de que alguien que no te trató bien mientras estaban juntos será capaz de ser un verdadero amigo después te prepara para seguir siendo herido.

3. Acosarlo en redes sociales

Siempre surge la curiosidad por saber lo que está haciendo el ex, si la está pasando tan mal como tú o si ya rehízo su vida, pero es un grave error acosarlo en redes sociales, ya que solo prolonga el dolor de la ruptura y hace que sea más difícil seguir adelante. Mejor opta por eliminarlo como contacto o bloquear sus cuentas de tu feed. Puedes pasar por la abstinencia, pero en el largo plazo, es mejor para tu autoestima y bienestar mental.

4. Obsesionarte con el "¿por qué terminó?"

Exigir una respuesta de por qué terminó la relación a veces es innecesario, pues el simple hecho de que te hayan dejado saber que la relación no puede continuar es suficiente. Aunque puede ser útil saber porqué terminó, la realidad es que muchas veces la persona que decidió poner fin tiene dificultades para ser totalmente honesta. En vez de obsesionarte con exigir explicaciones, intenta volver a centrar toda tu atención y energía en ti mismo.

5. Olvidar lo malo

Dado que nuestra mente está tratando de sanar nuestro corazón, tras una ruptura los recuerdos dolorosos tienden a pasar a un segundo plano y solo quedan los buenos recuerdos de lo que fue la relación. Lo que puedes hacer en este caso es escribir cada cosa dolorosa que puedas recordar que pasó durante la relación y léela para ti mismo. La intención no es estar enojado, sino recordar la verdad completa de por qué terminó la relación.