Mario Alonso Puig: “La reinvención profesional y la reinvención personal van de la mano”

Experto en la potenciación de las capacidades humanas y de liderazgo, Mario Alonso Puig participará en el evento People Who Inspire el próximo 7 de abril, invitado por INTRAS y Summit, para compartir estrategias que ayudarán a entender con profundidad, tanto a personas como equipos, cómo hacer frente a los cambios y retos con mucha más plenitud, eficiencia y creatividad, y así contribuir positivamente en su crecimiento profesional y personal.

Dice que "las exigencias de un entorno exponencialmente cambiante pueden impactar nuestro enfoque y creatividad”, ¿es necesaria esa presión para poder hacer un cambio en nuestras vidas?

Existe una curva que relaciona la presión con el rendimiento. Esa curva cuya forma es parecida a la de una curva de Gauss, muestra que para rendir bien necesitamos de un determinado nivel de presión. Sin embargo, pasado un punto de presión, el rendimiento empieza a caer de una forma manifiesta. Muchas veces, sin la presión que implica un entorno cambiante, las personas no aguzaríamos ni nuestro ingenio ni nuestra creatividad.

¿Es la creatividad en estos momentos de incertidumbre el camino para sobrevivir, para reinventarnos y para generar valor?

La creatividad, el espíritu emprendedor y la colaboración son para mí los tres elementos esenciales para adaptarse a un entorno incierto y cambiante. Si uno considera que la incertidumbre implica sólo peligro y no oportunidad, activará determinados núcleos cerebrales llamados núcleos amigdalinos que bloquearán muchas de sus capacidades mentales.

Vivimos en un cambio constante, laboral y personalmente, deberíamos hablar de ¿reinventarnos o adaptarnos?

La disposición a reinventarse no debería desaparecer nunca de nuestras vidas. Aprender a salir de nuestra “zona de confort” es esencial si queremos mejorar, crecer y evolucionar. Todos estos elementos son claves en cualquier proceso de reinvención.

No es lo mismo cambiar por necesidad que por voluntad propia…. ¿Qué habilidades necesitamos para fortalecer la capacidad de adaptarnos?

Normalmente cambiamos por “inspiración” o por “desesperación”. Necesitamos recuperar un espíritu pionero y un anhelo profundo por descubrir y aprender para así poder contribuir en mayor medida.

Se apoya en los nuevos descubrimientos de la neurociencia para enseñar a conocernos y superarnos, ¿de qué nuevos hallazgos se vale?

Hay muchos hallazgos que nos enseñan cómo poder conocernos y superarnos. Destacaría dos de ellos, el descubrimiento de la neuroplasticidad y el impacto en el cerebro del mindfulness. Todos podemos desarrollar nuevas conexiones neuronales y nuevos circuitos cerebrales si mantenemos la ilusión y el espíritu aventurero. El mindfulness ha demostrado una mejora en el funcionamiento de nuestros cerebros e incluso un tipo de cambio estructural en los mismos que es altamente beneficioso.

¿Y cómo aplica el mindfulness para enfrentar los desafíos que encontramos en nuestro camino?

El mindfulness es un conocimiento ancestral que demuestra que una práctica de veinte minutos al día durante cinco días a la semana nos permite hacer frente a los desafíos con mayor ilusión, serenidad, confianza y eficiencia.

¿Cree que el éxito en la reinvención profesional puede llegar sin una debida transformación personal?

La reinvención profesional y la reinvención personal van de la mano. Es ilusorio pretender separar por completo la dimensión profesional y la personal ya que ambas dimensiones se pueden distinguir pero no separar.

Muchas personas no se permiten emprender ese camino por el miedo… ¿qué les aconseja?

Que confíen en que son mucho más grandes de lo que se imaginan. Que aunque el camino interior es exigente, si persisten avanzando por él, afloraran capacidades y talentos que ni se imaginan que tienen.

A un profesional que se encuentra en un proceso de reinvención, ¿qué le recomienda?

Que mantenga la fe, la ilusión, la perseverancia y la paciencia. Además le propondría que tenga siempre presente la razón por la que está inmerso en ese proceso y por qué culminarlo con éxito es tan relevante en su vida.

Es bueno saber: ¿qué es el éxito y qué ingredientes no deben faltar en nuestra receta personal para obtenerlo?

Para mí no hay un verdadero éxito si, junto al logro, no se añade el disfrute. Tampoco hay verdadero éxito si no es de alguna manera un éxito compartido.

¿Puede compartirnos una de esas estrategias para desplegar la energía, salud, motivación y potencial creativo en las personas y los equipos para hacer un mejor frente a los cambios?

Que tengan una visión compartida. Que tengan una comunicación directa y sincera. Que tomen responsabilidad en que las cosas sucedan y que celebren la diversidad.