Niños índigo, ¿quiénes son?

Al leer la palabra ‘índigo’ quizá lo primero que te llegue a la cabeza sea el nombre que escogieron Evaluna Montaner y Camilo para su primogénito. Pero ¿sabías que este término también designa a un grupo de niños con características que los diferencian del resto? Sí, son llamados niños índigo, un término que se ha comenzado a utilizar en lo que se conoce como la “Nueva Era”

¿Qué son los niños índigo? De acuerdo con el portal Siquia, son aquellos niños que se encuentran en un estrato superior en lo que a evolución humana se refiere. Esta evolución se identifica con un paso adelante en el campo ético y mental. Es decir, son infantes con capacidades superiores en cuanto a creatividad y talento por encima de la media esperada para su edad.

Este término fue cobrando popularidad a partir de 1998, gracias al libro “The Indigo Children: The New Kids Have Arrived”, de Lee Carroll y Jan Tober. Aunque hasta el momento ni la psicología ni la psiquiatría lo han aceptado por falta de evidencia científica, cada vez se hace más famoso. De hecho, en la actualidad hay escuelas especiales alrededor del mundo para este tipo de niños.

Estas son las características:

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/09/niña-con-cepillo-de-dientes-en-la-mano-8218f28e.jpg

-Mayor capacidad imaginativa.

-Intuición sobredesarrollada.

-Resuelven problemas con mucha facilidad.

-Espontaneidad en niveles más altos de lo normal.

-Por lo general, son hiperactivos.

-Bajas capacidades para la concentración.

-Se frustran cuando tienen que seguir reglas estrictas.

-Muestran curiosidad por todo lo que les rodea.

-Son maduros emocionalmente y tienen una alta autoestima.

-No tienen problemas para externar sus necesidades.

-Se sienten incomprendidos y frustrados porque no encuentran otros niños como ellos.

¿Qué pueden hacer los padres? Dado que estos niños suelen tener un coeficiente intelectual superior a los de su edad, muchas veces no es suficiente con lo que se les enseña en el colegio. Necesitan recibir una educación más completa, que abarque clases extracurriculares que los ayuden a estimular sus capacidades.

Asimismo, es importante que los padres muestren apoyo a sus hijos adoptando medidas que se ajusten a su condición, como por ejemplo trazar límites claros, explicarles siempre las cosas y evitar usar frases como ‘porque yo lo digo’, dejarlos elegir siempre basado en su propio criterio y proporcionarles un entorno de apoyo y no de crítica por ser ‘diferentes’.